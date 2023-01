Gloria Trevi escapa y prefiere no hablar

Ante la ola de acusaciones de abuso sexual infantil que salieron a la luz esta semana, ocurridas supuestamente hace 20 años, Gloria Trevi prefirió no decir palabra alguna al ser captada por los reporteros en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras la prensa le gritaba preguntas, la intérprete de “Pelo suelto” se siguió de filo hacia las salas y simplemente alzó el brazo para decir adiós y sonreír, eso sí, se tomó algunas selfies con fans que estaban esperándola. Los abogados de la cantante ya tomaron el caso sobre estas denuncias hechas en Estados Unidos.

Lee también: Maya Nazor responde si es verdad que le pide 200 mil pesos mensuales a Santa Fe Klan



Juan Osorio celebra haber librado peligro en Sinaloa

Juan Osorio se salvó del peligroso ambiente que se ha vivido recientemente en Sinaloa, debido a la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. El productor de Televisa grabó en Mazatlán la primera parte de su nueva telenovela “El amor invencible” dos semanas atrás, por lo que dice, celebra no haber vivido la tensión que se ha experimentado en algunas ciudades de aquel Estado y, en cambio, pueda mostrar en su melodrama los atractivos y bondades del puerto que superan lo ocurrido el jueves pasado en Sinaloa.



Foto: Instagram



Albertano tiene doble en Monterrey ¿con permiso?

Dicen que las imitaciones son una especie de homenaje, pero no sabemos si el comediante Pepe Luna, originario de San Luis Potosí, ya habló con Ariel Miramontes para usar el personaje de Albertano Santacruz y anunciarse como su imitador, ya que ha comenzado a hacer colaboraciones con diversos canales de YouTube, como Tomano de la Granja, Pochis de la Granja e Invasión Big & Fashion, todos ellos de Monterrey, donde aparece dando vida a este personajes que es casi igual al original, pero no hay que olvidar que Ariel tuvo que negociar con Mara Escalante para poder seguir trabajando como Albertano, ya que ambos crearon y pulieron al hijo de Doña Lucha, por lo que Pepe Luna pudiera estar incurriendo en una falta legal si no le autorizaron su imitación.



Foto: Instagram

Lee también: Britney Spears estalla contra Jamie Lynn: "Me sorprenden las dificultades que dices al tenerme como tu hermana"