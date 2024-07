Girando por el mundo, así celebra Ringo Starr su cumpleaños 84

Ringo Starr está cumpliendo hoy sus 84 años y, como cada año desde el 2008, lleva a cabo un festejo masivo en diferentes partes del mundo, donde insta a sus fans a unirse al grito de "Amor y Paz".

Los años no pasan en vano y el músico de Los Beatles lo sabe muy bien, por ello, desde hace 16 años, aprovecha el día de su cumpleaños para recordar al mundo la importancia de vivir de forma pacífica y colmados de amor, como bien rezaba una de las canciones más exitosas de su agrupación; "All you need is love".

Es así que, como ocurre anualmente, desde hace unos días, al baterista convocó a sus fans alrededor del mundo para unirse a la iniciativa "Peace and Love".

Starr, acompañado de sus seres más queridos, se reúne en alguna ciudad para festejar su vuelta al Sol.

Lee también: Ringo Starr redobla nostalgia y energía en México

Debido a la gran fama y reconocimiento que cuenta, el músico logra reunir grupos multitudinarios y, con el paso del tiempo, no se ha conformado a celebrar con las personas que atienden a su llamado presencialmente, sino que realiza una transmisión para que, aquellas y aquellos que se encuentran en otras partes del mundo, también lo acompañen.

La fiesta comienza al mediodía, hora exacta en la que Ringo y sus acompañantes se detienen para desear "amor y paz", como un llamado global, que rebasa uan sencilla celebración de cumpleaños y que, en el trasfondo, tiene el objetivo de hacer concientizar a las masas a través de un mensaje positivo.

El músico Ringo Starr celebra de forma muy peculiar su cumpleaños, desde el año 2008. Foto: Instagram

Además, se llevan a cabo algunas temáticas, entre ellas, tributos al músico por parte de amigos músicos que se dan cita en su celebración.

Este año, las actividades se están llevando a cabo simultáneamente en 34 ciudades distintas.

El baterista alcanzó sus primeros 84 años de vida a un mes de que trajera su música a nuestro país, con dos conciertos indiscutiblemente exitosos en el Auditorio Nacional.

Lee también: Ringo Starr sólo quiere hacer música

Estos recitales marcaron el regreso de Ringo a tierras mexicanas, tras nueve años de su última visita.

De hecho, su visita a México se prolongó más de lo que él y sus fans se imaginaron; en 2020, su gira tuvo que ser pospuesta indefinidamente por los efectos de la pandemia y, en 2022, volvió a retrasar su visita tras contraer Covid-19, del que se recuperó satisfactoriamente.

Además de estar acompañado por miles de fanáticos, virtual y físicamente, Ringo ha recibido cientos de mensajes de felicitación en sus redes sociales, donde le agradecen por ser uno de los músicos que más ha contribuido a la historia de la música.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc