Gerard Piqué: así lucía el jugador de fútbol hace 12 años cuando conoció a Shakira

A muy poco de que dé comienzo la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022 y con la noticia de estos días de la ausencia de Shakira en dicho evento, han vuelto a surgir fotografías en redes sociales que recuerdan cómo eran la cantante y Gerard Piqué cuando se conocieron en la cita mundialista de 2010.

Piqué y Shakira se conocieron ese año, previo a Sudáfrica 2010. "La conocí en Madrid antes de ir al Mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final, yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del Mundial en la ceremonia y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido”, fue una de las declaraciones del ex Barcelona, en una entrevista con L'Esportiu.



Gerard Piqué con la medalla de campeón. Fuente: Instagram @gerardpiquefans

A 12 años de aquel momento, previo al comienzo del Mundial de Qatar 2022 y en medio de la separación escandalosa de la colombiana y el catalán, las fotografías de ellos en aquellos años se han hecho moneda corriente en las redes sociales. "Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable”, mencionó el ex jugador de la Selección de España en dicha entrevista.



Piqué junto a sus compañeros. Fuente: Instagram @gerardpiquefans

El certamen no fue fácil para Piqué en ese entonces y mencionó: "En el primer partido me abrieron la ceja, en el segundo el labio, y en dos días, en un entrenamiento, me dieron un pelotazo en la boca y me abrieron de nuevo el labio”. El padre de Sasha y Milan recordó: “Recuerdo a Vicente del Bosque diciendo: ‘Pero qué mala suerte que tiene este chico’”.



La foto con la que Shakira hizo público su noviazgo en redes sociales. Fuente: Instagram @shakiratouroficial

Gerard obtuvo su trofeo en Sudáfrica 2010 y finalizó: “Pero sí: me rompí la cara por España". Al circular las fotografías por las redes sociales, algunos internautas afirman que al ex jugador de 35 años no le ha pasado el tiempo, ya que luce casi igual. Lo cierto es que luego de 12 años de relación con la cantante, está comenzando una nueva etapa en su vida, de la mano de Clara Chía Martí.