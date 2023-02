Gato y hombre logran la estafa perfecta en cine

Cada vez es más común escuchar a alguien decir que “los animales son más inteligentes que los humanos”, premisa que se cumple en la cinta animada Las aventuras de Maurice, que cuenta la historia de un astuto gato que se alía en un negocio con un grupo de ratas y un joven llamado Keith.

Maurice, el gato, se encarga de llevar a escondidas una plaga de roedores a las aldeas. Sólo él sabe el secreto para desaparecerlas: llamar al flautista Keith para que las encante con su sonido. A cambio, ambos reciben una paga.

“Es un gato habilidoso que siempre se relaja y disfruta”, dice el tiktoker y comediante Javier Ibarreche, quien da voz a Maurice en la versión en español.

La película infantil, que llega a cines mañana, cuenta una historia sobre el trabajo en equipo entre humanos y animales de diferentes especies. Además, el actor de doblaje Emilio Treviño, quien da voz a Keith, el flautista, destaca la concientización que la cinta aporta sobre la gentileza de muchos animales.

“Crear un personaje que está al nivel de los humanos y convive y coopera da cierto respeto, creo que inconscientemente eso pueden ver los niños”, comenta.

Todo cambia en la trama cuando los dos valientes amigos llegan a un pueblo donde vive la pequeña Malicia, quien en la versión original la interpreta Emilia Clarke y en el doblaje lo hace la creadora de contenido, Gaby Meza.

Malicia es una chica obsesionda con la lectura que, al encontrase con tan peculiar dueto de estafadores, les pide ayuda para resolver el misterio de su aldea, en el camino se encontrarán con peligrosos personajes como El jefe, interpretado por el tiktoker Rojo Nuño “Rojstar”.

“Malicia tiene una visión panorámica de lo que está sucediendo y por lo mismo sabe reconocer los valores, cualidades y aptitudes de Keith, que ni él mismo ha visto”, reconoce Meza.

Para debutar en el doblaje, Rojstar, que en TikTok ha hecho lip sync de actrices como Martha Higareda y Danna Paola, invirtió varias semanas en su técnica para impostar la voz.

“Estaba en blanco y no sabía de lo que era capaz , empecé a hacer pruebas y la ponía un poquito ronca, cuando me fui a dormir dije: ‘ay, ¿por qué me duele la garganta?’”, recuerda entre risas.

Algunos actores de esta cinta son considerados en el mundo del doblaje como startalents, por haber incursionado por su fama artística, siendo ser ajenos a la actuación de voz. Ibarreche se defiende ante esta controversia:

“Se trata de probar y tiene que ver con entender que es una película diferente a la que se hizo en EU y que si no funciona, ya no me volverán a acompañar y ya”.