Gastan miles de pesos fans de Star Wars para recibir al último capítulo de la saga

Fanáticos de Star Wars gastan miles de pesos en artículos de la saga de George Lucas y muchos de ellos los usaron en el estreno del episodio IX “El ascenso de Skywalker”, al caracterizarse como su personaje favorito.

Espadas, sables, capas, cascos, máscaras y muchos accesorios más, que oscilaban entre los mil pesos a 10 mil pesos se pudieron lucir la madrugada del jueves en Cinemex Manacar.

Fue el caso de Iram Ávila, quien comentó a EL UNIVERSAL que es admirador de la saga desde tenía diez años y al ser “Darth Vader” su personaje favorito, no podía dejar pasar la oportunidad para caracterizarse como él, durante el estreno de la última película.

“Creo que lo más caro que he comprado ha sido el casco, porque estaba entre 6 y 7 mil pesos aproximadamente, no lo quería abrir porque formaba parte de mi colección, pero al final dije, ‘no, mejor lo abro’ (risas)”, dijo.

Por su lado el admirador de "La Guerra de las galaxias”, Octavio Trigo, comentó que desde que nació ya era fan de las películas. “Mi papá me ha inculcado toda esta cultura de Star Wars, que desde que nací ya era fan”, comentó.

Esa pasión por Star Wars que ha pasado de generación en generación, ha hecho que adquieran diversos objetos, como una espada de “Luke Skywalker”, valorada en 10 mil pesos, aproximadamente.

“Tenemos un montón de cosas, pero yo creo que lo más caro es la espada de mi papá que fue bastante cara y es algo que él guarda muchísimo y la cuida muchísimo, creo costó 10 mil pesos, porque es tamaño original y es casi una réplica de la que se usaba en la película”, comento Octavio.

Y aunque a su padre, el señor Octavio Trigo Viguri, no le gusta la nueva saga realizada por la franquicia de Disney, argumentó que lo más importante era estar presente y ser parte de la historia de las películas.

“Yo soy fan desde que tengo seis años, a mí me tocó ver la primera película en el cine “Las Américas”, todavía existía, vi el Episodio IV. A mí me tocó una época de ciencia ficción, donde estaba la “Guerra de las galaxias”, “Star Trek”, entonces me tocó toda esa revolución de la ciencia ficción, pero “Star Wars”, es y seguirá siendo parte de mi formación y mi hobbie”, compartió.

Por su lado, el asistente a la premier Kevin Salinas, también hizo un gasto por adquirir un sable, que no es nada barato, “yo tengo muchas cosas de Star Wars, desde coleccionable, promocionales, álbumes, figuras, réplicas, de todo. Lo que me ha costado más caro es el sable, a mí me costó más barato, pero generalmente cuesta como cuatro mil pesos”, aseguró.

Mientras que Rodrigo García, quien refirió que cada vez que se estrena una película, se disfraza de algo diferente, en esta ocasión decidió caracterizarse de “Darth Vader” y el sable que usaba le costó 2 mil 400 pesos, “Pero está muy chido la verdad”, dijo.

