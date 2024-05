Galilea Montijo niega haber llegado a los golpes con Andrea Escalona: "uy, no la cuenta..."

Hace unos días se dio a conocer que Galilea Montijo y Andrea Escalona habían protagonizado un pleito en el foro de "Hoy" que, aparentemente, había llegado a los gritos y golpes, y aunque "la Gali" acepta que hubo una diferencia entre las dos, desacredita las versiones que aseguran que su discusión pasó a mayores.

Anoche, la conductora asistió a la presentación de "¿Cómo evitar enamorarse de un pendej*?", obra que protagoniza su gran amiga Roxana Castellanos y. a pocos minutos de que la puesta en escena diera inicio, contestó a algunos cuestionamientos que la prensa le hizo, entre ellos, surgió el supuesto pleito con Andrea Escalona.

La Gali no tuvo empacho en reconocer que, efectivamente, hubo un momento tenso entre las dos, aunque negó que se tratase de una grave discusión como se manejó en los medios.

"A ver... no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo, no tiene nada de malo, ya luego lo distorsionan todo, hay que buscar quién lo dijo, es normal, yo creo que me peleo más con ellas que con mis hermanos, con todas, no fue que fuera una pelea entre perros y gatos", expresó.

Con el buen humor que la caracteriza, la conductora dijo que, si hubiera sido cierto que llegó a los golpes con "la Escalona", la hija de Magda Rodríguez (1963 -2020) no la hubiera contado, debido que ella es una mujer más alta.

"Uy, mi amor... no la cuenta si hubiera habido jalón de greñas, la hubiera tenido así con el ojo morado", dijo con comicidad.

Montijo aprovechó para recalcar que fue una persona de la producción quien filtró la información, lamentando que no exista discreción ni confidencialidad de todo lo que ocurre en el matutino.

"Eso fue porque alguien de producción que, como les decía, ´lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas´, lo que pasa en las producciones, se queda en las producciones".

También pidió a la prensa que no alimentara los rumores que circulan, cuando le preguntaron si era verdad que le pidió a la productora del programa, Andrea Rodríguez (y tía de Escalona) que despidiera a la joven:

"Ay no sean así, muchachos. Las han visto en mi casa; Navidades, posadas, al papá de mi hijo lo conoció en mi casa... a Andrea Rodríguez saben que es una persona que quiero mucho, a Magda Rodríguez, que en paz descanse, también, el hecho de que yo no estoy de acuerdo con su sobrina no quiere decir que ya nos vamos a dar de sombrerazos", destacó.

Y aunque Galilea contestó muy bien a las preguntas, no supo cómo abordar cuando le dijeron que ya se habían percatado que ella y Andrea ya no se seguían en Instagram.

