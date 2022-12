Galilea Montijo: esta es la verdadera altura de la conductora

Galilea Montijo es sin dudas una de las actrices, modelos y conductoras más importantes y queridas de nuestro país. Producciones como “Tú y yo” o “Tres mujeres” la tuvieron entre sus protagonistas.

La investigadora de “¿Quién es la máscara?” es incluso una de las mujeres más elegantes de nuestro país, y siempre comparte en su cuenta de Instagram fotografías de sus looks más icónicos.

La esposa de Fernando Reina tiene sin dudas una altura privilegiada, pero siempre elige combinar sus looks con zapatos de tacón súper altos para aumentar su estatura.

¿Cuánto mide Galilea Montijo?

Galilea Montijo mite 1,70 metros de altura, una estatura que está por encima de la medida promedio de la mujer mexicana. Incluso Galilea aseguró en algunas ocasiones que cuando trabajaba como actriz a veces tenía que usar zapatos sin tacón, ya que quedaba más alta que sus co protagonistas.



Foto: Galilea Montijo. Fuente: Instagram @galileamontijo

Sin embargo Galilea Montijo es más baja que otras actrices y celebridades de nuestro país. Por ejemplo Cecilia Galliano mide 1,80 metros. Pero por ejemplo la investigadora de “¿Quién es la máscara?” ha trabajado en muchas oportunidades al lado de Andrea Legarreta, quien mide 1,60 metros, por lo que en esos casos Galilea siempre lucía más alta que la pareja de Erik Rubín.

¿La figura de cera de Galilea Montijo mide lo mismo que ella?

Hace un par de días Galilea Montijo presentó, junto con el Museo de Cera, su figura de cera. “No tengo palabras para agradecer y no puedo describir este momento. Mi alma no puede de felicidad”, escribió la conductora en sus redes sociales. El poste de Instagram incluso cosechó más de 119 mil me gusta y los comentarios fueron de lo más variados.



Foto: Galilea y su figura de cera. Fuente: Instagram @galileamontijo

La figura de cera de Galilea Montijo mide tan solo 2 centímetros menos que la conductora, pero son casi imperceptibles.