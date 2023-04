¿Galilea Montijo, eres tú?, foto de la conductora de "Hoy" causa polémica

Una foto de Galilea Montijo está dando de qué hablar en redes, donde para muchos, el cambio de color en su cabello no le ayuda a verse más joven; este fin de semana, la conductora de "Hoy" ha sido tema porque está circulando información sobre su exmarido, el político Fernando Reina, quien supuestamente se acaba de convertir en padre, así que a su regreso a la Ciudad de México fue abordada por la prensa, quien la cuestionó al respecto.

Bromista y de buenas, la conductora de "Hoy" dijo que según lo que sabe, dichas versiones sobre su ex no son ciertas, aunque aseguró, no quería hablar de vidas ajenas, y menos de la de él.

“Yo lo que sé es que no es cierto, pero no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, hasta donde yo sé muchachos, no es cierto”, expresó.

Montijo, que nunca se imaginó que el divorcio fuera algo tan difícil, puntualizó que su ex ya es un hombre soltero, por lo que puede hacer lo que quiera; ella y su hijo están en terapia para digerir mejor el tema de la separación.

“Pues qué rápido muchacho, ¿no?; no, no se sabe de eso, a mí también me sorprendió, no sé si sea el chisme de la vez pasada, no sé, no voy a hablar de la vida de nadie, menos de él, la personal, él es un hombre ya soltero, es un excelente papá, lo único que nos interesa es que los dos seamos felices con nuestros hijos, que es lo más importante”, aclaró al micrófono de "El gordo y la flaca".

Foto de Galilea genera polémica

Galilea Montijo se tomó foto con varios de los famosos que asistieron a la gala de los premios Latin AMAs, en los que fue conductora junto aNatti Natasha, Julián Gil y Clarissa Molina.

En una de las imágenes aparece con Danna Paola, la foto la compartió Montijo en sus redes, pero tuvo que limitar los comentarios debido a las críticas que recibió, pues para muchos, la imagen no es nada favorecedora.

Galilea Montijo generó críticas tras posar con Danna Paola. Foto: Instagram galileamontijo

"Jajaja que bueno que pusieron quienes eran, Galilea está irreconocible con tanta cirugía, cada vez se parece más a Lyn May". "La ceja de Galilea que le baje dos rayitas parece hombre". "Es que esta bien morena y se cambió el color de cabello a negro se ve más tosca nada de femenina". "Con esa foto no la favorecieron. Se ponen tanto relleno que ni ellas mismas se reconocen. Qué pena". "La pintaron demasiado, además del bótox", se lee entre los comentarios que los cibernautas escribieron en la publicación en redes de "People".

Para algunos, sólo se trató de una foto con mal ángulo, que ella misma subió a sus redes.

"Su peor enemigo capturó la foto y la subió a redes. De verdad que está irreconocible, quiso hacer boca sexy y salió toda contraproducente. ¡Cuánta maldad!".