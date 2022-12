Un apapacho para el alma es lo que significa para Galilea Montijo quedar inmortalizada con una figura de cera que develó la noche de este martes en donde estuvo acompañada de su familia y se conmovió al borde de las lágrimas de que futuras generaciones podrán seguir conociéndola.

“Aquí van a venir algún día mis bisnietos, mis tatara tatara tatara nietos que nunca me conocieron y probablemente me van a ver sin botox”, declaró sonriente la conductora a los medios de comunicación.

Este proyecto comenzó en el 2019 pero por la pandemia se atrasó todo el proceso de crear la figura que hoy en día ya está en el Museo de Cera de la Ciudad de México, pero que también estará en la de Guadalajara, Jalisco, su tierra natal.

“Ellos son muy meticulosos, el proceso fue impresionante, yo tengo videos que después los mostraré desde el momento en que te ponen unos popotes que no puedes hablar durante dos, tres horas, te da claustrofobia, es un proceso larguísimo, impresionante”, recordó.

Montijo escogió la posición de la figura de cera que se tardó ocho meses en elaborar, para su creación participó un equipo de escultores, pintores y estilistas mexicanos; se hicieron sesiones fotográficas y tomas de medidas específicas de rostro y cuerpo.

El vestuario y accesorios fueron donados por la actriz, quien decidió elegir un atuendo negro con brillos, relacionado con los realities shows.

“La gente del museo me preguntó de qué manera me gustaría a mí que la gente se tomara una foto conmigo, puede ser a través de los realities y escogí este vestido que me gustó muchísimo, fue de una final de ‘Va por ti’ de Univisión y es de Michael Costello, un diseñador que conmigo ha trabajado muchísimo; es una manera de agradecer a toda la gente que siempre ha estado conmigo de alguna u otra manera”.



Galilea, privilegiada de estar en el Museo de Cera

Durante este acto, la anfitriona del programa “Hoy” señaló que fue un momento especial y le da orgullo que la figura también esté en Guadalajara porque toda su familia está allá, la está esperando.

“Un privilegio estar en el Museo de Cera y estar aquí para toda la eternidad, no tengo cómo agradecerle a toda la gente que por medio de las encuestas piden que las figuras estén aquí, gracias por estar en los mejores momentos, sobre todo en los malos”.

En broma comentó que su esposo Fernando Reina “prefiere la que no habla, se va a quedar con ella que por cierto se comió unos tamales de más”.

