La segunda temporada de “La casa de los famosos México” está en sus últimos días y el pasado lunes se conoció que Karime Pindter es la primera participante que tiene pase directo a la final, tras participar en una dinámica que dependía del azar.

Ahora, esta noche el público conoció el nombre de la segunda finalista de esta temporada de la competencia, resultando ser Gala Montes quien está más cerca de ganar los cuatro millones de pesos que están en juego.

Este beneficio lo obtuvo luego de que los cinco habitantes nominados participaron en un juego en donde la suerte tuvo un papel muy importante.

“Bienvenidos a la carrera de colores, haremos un sorteo para determinar el orden y el color con el que participarán”, señaló la Jefa en el día 61 del reality.

En el jardín habían cinco carriles de distintos colores, cada persona se colocó un cinturón y ocho tubos verdes; a la indicación cada artista fue destapando el color de un pañuelo y con ello iban avanzando el participante que le correspondiera.

“Los dos primeros habitantes en llegar a la meta se enfrentarán a la ruleta de la suerte para encontrar al segundo finalista”, indicó la voz omnipresente.

La primera celebridad en llegar a la meta fue Gala, tras destaparse ocho tubos con pañuelos blancos, la segunda fue Briggitte que tenía el verde, así que ambas clasificaron a la siguiente etapa.

Con esto automáticamente perdieron: Mario Bezares, Arath de la Torre y Agustín Fernández, este último el representante de Tierra por lo que el público en redes sociales supone que será el siguiente eliminado.

Así que Gala y Briggitte se enfrentaron a la “ruleta de la suerte” en donde tuvieron que lanzar cuatro pelotas a una rampa anclada a una plataforma giratoria con puntos. Quien tuviera más puntos se consagraría como ganadora y ella fue Montes, por lo que automáticamente salió de la placa de nominados.

“¡Gracias! No me la creo, nunca me gané una suite, nunca nada pero hoy lo logré gracias a la suerte, estoy que no quepo de la emoción”, mencionó la actriz de la telenovela “La mexicana y el güero”.

Gala recibe a su sobrina dentro de la casa

Las sorpresas no pararon esta noche, ya que Gala recibió la sorpresa de su sobrina Alabama Montes, quien primero le llamó por el teléfono y después la pudo abrazar y platicar con ella en persona.

“Diviértete te amo, eres la mejor, todos te quieren, eres la ganadora, te faltan poquitos días”, le dijo la pequeña de nueve años, mientras que su tía atribuyó a que ella le dio la suerte.

Krista Montes, hermana de Gala dijo en el estudio de televisión que aunque sí la extraña no quiere que salga en este momento: “quiero que gane, la extraño, pero sé que va a ganar”.