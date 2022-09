Gabriel Soto se concentra en telenovela y evita tema Irina

Mientras Gabriel Soto aclara su situación sentimental con Irina Baeva, de de quien parecía distanciada, el actor se concentra en las grabaciones de la telenovela “Mi camino es amarte”, antes llamada “Los caminos del amor”, producción de Nicandro Díaz. Luego de un mes de locaciones, comenzaron en foro con una misa a la que asistieron Susana González, la protagonista de la historia, así como Mónika Sánchez y Alberto Estrella. De Irina, quien recientemente visitó a su familia en Rusia, Soto habla muy poco, y de la tan esperada boda, menos.

Lee también: Loreto Peralta, la niña de "No se aceptan devoluciones", dedica mensaje a Eugenio Derbez



Nicole Kidman, apapachada y discreta en la Ciudad de México

Muy apapachada estuvo Nicole Kidman durante su estancia en México para ofrecer una charla en el marco de la Fundación Telmex/Telcel, de Carlos Slim. La actriz australiana, nos cuentan, llegó un día antes para descansar en un hotel cercano a la Diana Cazadora, preparar su participación y conocer un poco la Ciudad de México, que por primera vez visitaba. Como toda estrella hollywoodense, tuvo todo a su disposición: chofer, seguridad y comodidades, sin embargo, hizo todo por tener una estancia discreta y sin tantos requerimientos, eso sí, nos dicen, hubo muchas cosas que le causaron curiosidad y sonrisas en la ciudad, como los puestos de comida callejeros.



Foto: Instagram



Johnny Carmona, de Metrobús al evento de Vogue

La segunda edición del evento Vogue Business Summit se llevó a cabo este jueves, en donde se compartió la experiencia y enseñanzas de mujeres líderes. A esta cita, en la que hubo conferencias y talleres, asistió muy fashion el conductor de televisión Johnny Carmona, con un saco negro, mallas del mismo color, playera rayada y una falda oscura con transparencias, muy ad hoc a esta reunión, eso sí, este glamour que derrochó por los pasillos del Hotel Four Seasons no lo tuvo antes ni después de llegar al lugar, pues incluso no le importó presumir que llegó en Metrobús y se regresó por este mismo medio de transporte público a su destino, en donde tomó algunas fotos mientras esperaba el autobús y dentro de él.



Foto: Instagram

Lee también: Exacadémico denuncia que fue despedido de su trabajo por apoyar a la comunidad LGBT+