"Fue un mar de emociones", coinciden fans sobre "El Ascenso de Skywalker"

Hubo suspiros, expresiones de sorpresa, llanto, risa, nostalgia y al final, satisfacción en la mayoría de los asistentes a Star Wars: "El ascenso de Skywalker".

"Superó mis expectativas, pero también me puse triste" dijo Poncho, quien acudió la madrugada de este jueves a Cinemex de Reforma 222.

Alejandro Hernández también acudió al mismo cine y opinó:

"Me gustó bastante, me pareció una buena continuación de las anteriores y un gran final".

Germán y Carlos también salieron felices y nostálgicos de la sala de cine.

"A mí me fascinó, fue la que más me gustó de las últimas, y como soy fan desde niño la verdad sí me gustó", dijo Germán. Por su parte Carlos contó que lloró todo el tiempo.

"Pensé que iba a salir quejándome de cosas, pero me gustó ver la manera en que se fueron uniendo las partes. Esta película unió varias cosas que las otras no unieron" agregó Germán, quien vio la película caracterizado de Darth Vader.

Jorge Guzmán y Germán de la Torre se dijeron sorprendidos y satisfechos con lo que ocurrió en la sala de cine.

"Me sorprendió todo, llegué con sueño y se me quitó", declaró Jorge, mientras que Germán agregó: "Fue un mar de emociones todo".

