Franco Escamilla se unió a la lista de los comediantes mexicanos que reaccionaron ante la cancelación de Alejandro Verduzco, también conocido como “Platanito”, luego de que el humorista soltara en uno de sus shows un chiste relacionado con el feminicidio de Debanhi Escobar, quien desapareció el pasado mes de abril.

Fue en el programa la “Mesa Reñoña” donde Escamilla retomó la polémica y externó que era más fácil echarle la culpa a los comediantes sobre las situaciones del país.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, dijo.

Si bien Franco habló sobre su inconformidad, afirmó que el chiste de “Platanito” sí pudo ofender a personas cercanas a la víctima, además que mostró empatía por los familiares de Debhani.

"Es un chiste. Que no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni pu… gracia [...] pero no podemos decir, ‘nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que eso provoque que pasen esas cosas’”, dijo.

Franco también reprobó que en el país no haya un control sobre las personas que asesinan y violentan mujeres.

Posterior a la cancelación de Platanito, el payaso salió a dar disculpas públicas por utilizar el "humor negro" en un tema sensible.

