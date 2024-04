Fran Hevia es eliminado de “MasterChef Celebrity” por “culpa” de Ferka

Cocinar mal un pescado le dio al standupero Fran Hevia el título del cuarto eliminado del programa “MasterChef Celebrity”. Para el comediante, Ferka fue la responsable de su salida, al entregarle la proteína con la que él no quería cocinar.

Durante el reto de eliminación, los nominados fueron asesorados por los famosos que se encontraban en el balcón, quienes -a su vez- les tocó la tarea de ir al mercado por todos los ingredientes.

El platillo era libre, así que Hevia le especificó a Ferka qué ingredientes necesitaba y le remarcó: “no me pongas cerdo, ni pescado”, pero ella hizo todo lo contrario y le entregó un róbalo.

“Claramente me quiere poner el pie”, opinó el comediante y al momento de presentar su preparación ante los jueces, fue duramente criticado por los tres, pero más por Zahie Téllez quien deliberó lo siguiente:

“Técnicamente un plato mediocre, mala cocción del pescado, poca salsa, sólo una hoja de la col de bruselas, una pena”, declaró.

Poncho Cadena le comentó que no se veía crudo, pero sí le faltó terminar de redondear el sabor, mientras que el chef Adrián Herrera le aclaró que tenía un tema con la sal.

“Desde hace algunas cocinadas que estás batallando poquito, me estás quedando muy mal con la sal”, sentenció el experto culinario; al final él fue quien tuvo que salir de la cocina de Azteca.

Pero antes de irse, agradeció irónicamente a Ferka por no ayudarle, sino por fastidiarlo, en el confesionario la exparticipante de “La casa de los famosos México” comentó:

“Cero personal, sin resentimientos, nunca ha sido el tema la hazaña, o de mala entraña, esto es un juego”, añadió la actriz, mientras que Fran se despidió de la siguiente manera:

“No me queda más que agradecerles su tiempo, pude obtener información de primera mano de grandes de la cocina, me voy con un gran respeto por todo lo que hacen ustedes, muchas gracias a mis compañeros por su tiempo”.

“Soy el peor cocinero de la historia de MasterChef, no es una sorpresa, francamente lo veía venir por mi pobre desempeño, pero me siento bien, siento que he aprendido mucho, me subí a todos los juegos y si tengo que irme para que se mantenga la calidad en esta cocina, me voy”. Nos veremos allá afuera y de verdad que me voy muy contento de esta experiencia única en la vida”, concluyó.

El jurado le agradeció por traer alegría a la cocina; en este episodio Rossana Nájera se ganó la inmunidad así que tomó algunas decisiones importantes como tomar la decisión de cuántos billetes le daba a los participantes, los cuales pudieron intercambiar por ingredientes, además salvó del último reto a Jawy, pero en su lugar bajó a Itzel.

