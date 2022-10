Olivia Collins se muestra orgullosa de su cuerpo a los 64 años, la actriz, símbolo sexual de los 80 y 90 compartió en su cuenta de Instagram una foto en bikini en la que muestra su ejercitada figura y lo bien que se mantiene a pesar de los años.

Collins, que suma en su carrera más de 23 películas, muchas de ellas del llamado cine de sexy comedia, 20 telenovelas y diversas obras de teatro, es muy activa en sus redes sociales, y sorprendió a sus 272 mil fans al postear una sexy imagen con la que presumió su torneada figura en un atuendo rosa.

Olivia acompañó la foto con un mensaje en el que deja claro que el paso del tiempo no tiene que ver con cómo se cuida el ser humano y procura su bienestar, desde sus pensamientos, los cuales que se verán reflejados en el cuerpo.

"Mente sana en cuerpo sano. Cuando te caes bien, te quieres, te cuidas y te aceptas, como te sientes por dentro te muestras por fuera. La edad cronológica va por su cuenta, pero la edad biológica podemos controlarla enormemente poniendo atención y siendo coherentes con todo lo que nos hace sentirnos bien y sanos. ¡Y que no falten la intención ni la actitud!", se lee.

Collins estudió diseño gráfico y trabajó durante un tiempo en Televisa de esta profesión, hasta que el actor Jaime Moreno comenzó a pretenderla y finalmente la convenció de hacer fotonovelas, pero su talento nato y belleza hicieron que las puertas se le fueran abriendo y Olivia comenzó hacer conducción y a actuar, sin haber estudiado nunca arte dramático.

El paso del tiempo en Olivia Collins

La actriz de "Sólo para adúlteros" se encontró con un póster de la primera obra de teatro que protagonizó hace 34 años, y muchos de sus seguidores coincidieron con que sin duda se ve mejor que ahora.

"Los caminos de la vida dan vueltas insospechadas. Me encontré con el cartel de mi primera obra de teatro en 1988 en el @teatrodelpuebloalichumacero presentando ahora @busco_al_hombre. ¿Sabían que yo empecé como diseñadora y de pronto me vi en los escenarios y las pantallas?. Gracias a todos los que me han acompañado en este viaje", escribió.

En sus redes, Collins, que recientemente participó, con mucha habilidad en un concurso de baile en el programa "Hoy", suele compartir fotos de antes y de ahora donde se observa que el paso de tiempo sólo le han favorecido a la actriz, que ya es abuela.

Olivia Collins antes



Olivia con su amiga Maribel Guardia. Instagram Olivia Collins.

Olivia Collins ahora



Olivia Collins compartió esta foto en la playa, era 2016. Instagram Olivia Collins.



