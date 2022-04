Maribel Guardia no solo es una de las mujeres más atractivas del entretenimiento nacional también ha logrado llegar a las nuevas generaciones ya que al igual que iconos como Chabelo o Silvia Pinal se habla de ella como una fuente de eterna juventud, ya que a sus casi 63 años, la actriz luce como una mujer mucho más joven.

Maribel ha dicho que el que le digan vieja nunca ha sido algo que le importe, pues comentó que desde que era más joven ya la molestaban con la edad.

“A mi me dijeron a los 30 que era vieja y miren ahora ya tengo mas de 60 y aquí estoy, coqueta, porque eso sí soy, pero nunca me ha importado la edad”, dijo.

Guardia dice que es vanidosa y que eso la ha llevado a cuidar su alimentación, ser una amante del fitness y desde joven también mostró que cuenta con una gran genética, la cual la llevó a hacer una carrera como modelo y participar en el certamen de Miss Costa Rica a principios del año 1978 con solo 19 años de edad.



Eso no impide que la costarricense se burle de ella misma y no tema experimentar con su imagen, sobre todo si se trata de algún proyecto, como recientemente lo hace en el programa “Albertano contra los nosotros”, en donde da vida a Lola D’ Bo, una mujer adicta a la belleza y obsesionada con la eterna juventud. Es la primera vez que a Guardia no solo se le ve de villana sino que también luce canas, aunque sean falsas.

“Soy una abuela pero saben que soy vanidosa y coqueta así que nunca me verán con canas, me parece que el público tiene una imagen de mí y yo le debo ese respeto a ellos”, dijo durante la presentación del nuevo programa.

Ahora luce mejor que antes

Guardia, quien nació en 1959, y suma más de cuatro décadas de carrera ha tenido diversos cambios físicos que sus fans han calificado como positivos, pues señalan que éstos han sido para bien y muchos aseguran que hoy incluso luce mucho mejor que en sus inicios.

No todo en la vida de Maribel ha sido felicidad, además de haber pedido a su madre a muy temprana edad, la actriz también ha tenido que enfrentar enfermedades, como el Covid-19 y la disautonomía.

Fue hace un par de semanas que reveló que padece de esta patología desde su nacimiento.

“Mi disautonomía, yo nací con ella. En mi caso yo me di cuenta que siempre que hacía ejercicio como tomaba agua, primero me sentía como medio contentona como si estuviera medio drogada y luego al suelo, perdía el conocimiento, cuando iba a aeróbicos en aquella época todas iba a la izquierda y yo a la derecha... por eso no tomo agua”, dijo.



Pese a ello la actriz no deja de sonreír e incluso de bromear, hace unos días la actriz a través de su cuenta de Instagram le jugó una broma a sus más de siete millones de seguidores, ante quienes se mostró aparentemente calva, situación que causó revuelo entre sus fans.

“Bueno, tenía que presentarles este cambio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión. Era un reto muy importante y quise dar el paso, ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco. Bienvenida a la primavera y espero que les guste mi cambio de look, ¿tú lo harías?”, dijo.

Más tarde ese mismo día la actriz detalló que se trataba de un filtro pero demostró que ella no teme jugar con su imagen.



