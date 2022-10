FOTOS: Alejandro Fernández y sus cambios de look más sorprendentes

Alejandro Fernández no hace caso de la crítica por sus llamativos looks que han dado tanto de qué hablar en los últimos tiempos, "El Potrillo" siempre se ha mostrado muy versátil cuando se trata de su look, el cual ha ido desde lo más sobrio hasta lo más atrevido.

A sus 51 años y con dos nietos, el hijo de Vicente Fernández aparece en sus shows y en sus redes como le da la gana, y las críticas sobre su aspecro parecen no importarle, a veces se ha dado el tiempo de responder y en otras ocasiones ha preferido mantener silencio, eso sí, las fotos foco de crítica no las borra de sus redes.

El look sobrio



Alejandro Fernández en 1998. Archivo.



Alejandro Fernández en 2002. Archivo.



Con barba, Alejandro Fernández en 2002. Archivo.



Alejandro Fernández en 2005. Archivo.



Alejandro Fernández en 2013. Archivo.



Un look más atrevido

La cabellera larga y canosa se ha hecho una constante en el look de Alejandro de los últimos años, así como lentes y camisas coloridas que para muchos han rejuvenecido al intérprete de "Me dediqué a perderte", y para otros se trata de un look afeminado; aunque varios cibernautas han confesado que prefieren la imagen más sobria de sus inicios, otros fans aplauden que "El Potrillo" se atreva a experimentar con ropa, accesorios y estilos de cabello, como se ve a continuación.

Lee también: Usuarios vuelven a criticar a Alejandro Fernández, ahora por usar ¿pestañas postizas?



En 2020.



En 2020.



En 2020.



En enero de 2022.



"El Potrillo" dio mucho de qué hablar con esta fotografía publicada en agosto.





"El Potrillo" portando el traje de charro antes y ahora.

rad