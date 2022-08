Fotógrafo del miedo va a Texas

Santiago, un fotógrafo de nota roja, escuchó claramente las advertencias policiales de que no ingresara a una escena del crimen, porque sería perturbador, pero no le importó.

Cuando llegó al lugar tomó las imágenes de rutina, pero conforme pasaron los días una enfermedad, que lo hace cuestionarse sobre su cordura, comenzó a atacarlo.

Con esta historia, el actor Harold Torres (Colosio, el asesinato) y el cineasta Luis Javier Henaine representarán a México en la sección oficial del Fantastic Fest de Austin, Texas, uno de los principales certámenes de género en el orbe.

Desaparecer por completo, título de este thriller sobrenatural, es el ingreso de Henaine al cine que intenta hacer saltar a la gente, tras sus comedias Tiempos felices y Solteras, las cuales registraron más de un millón de boletos vendidos.

“El terror siempre ha sido uno de mis géneros favoritos, de niño me gustaba ver estas películas que me daban miedo y angustia, a escondidas, porque no me dejaban verlas”, cuenta.

“Incluso antes de Tiempos felices (su ópera prima), siempre pensé que lo mejor era empezar con una película de género porque son baratas, pero nunca sucedió, llegó Tiempo... y comencé a irme por ese lado”.

Su nueva apuesta, con la que comenzó a trabajar desde hace cinco años, tiene una fotografía oscura, con una paleta de colores tirando a grises. Hay muchos exteriores, pero es en el departamento del personaje central donde ocurren las cosas.

La cinta fue escrita originalmente por Ricardo Aguado-Fentanes. Cuenta en su reparto con Teté Espinoza, Fermín Martínez, Vicky Araico, Eligio Meléndez y Norma Reyna.

“Filmar comedia da más terror que esto; en la comedia andas preguntándote si las personas se van a reír o no, y en el thriller puedes irte al lado más realista y humano. Creo que lo más complicado fueron los prostéticos, porque nunca me habían tocado”, considera Luis Javier.

La cinta cuenta con la mezcla de sonido de Jaime Baksht y Michelle Couttolenc, ganadores del Oscar por su labor en Sounds of metal. Es producida por las compañías Varios Lobos, Panorama y Moonlight Pictures.

Por ahora, no tiene fecha para presentarse en México.