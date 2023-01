Flor Amargo desata memes por su explicación de que el cielo es "no binarie"

Flor Amargo, que en las recientes semanas ha desatado críticas por sus comentarios sobre su identidad sexual, ahora ha lanzado un video en el que explica por qué el cielo, al igual que ella, es "no binarie".

Con una gorra de unicornio, la cantante aparece en la calle hablando de loq que tiene en común con el cielo y de por qué ambos son no binarie:

"El cielo es no binarie como yo; el cielo es sólo es el vehículo por el que transitan el día y la noche, el sol y la luna, ni es luna pero tampoco es sol, fluye, deja que las energías le llenen de estaciones; la Luna es la que dice las estaciones, cuando hay Luna llena, la merea sube, así hay una Luna en mí, porque yo soy un cielo", expresó.

La polémica cantante, conocida anteriormente como "la loca del Metro", especificó que no quiere ser llamada como mujer, pues el concepto es muy limitado, además de que: "Qué creen, que el término mujer lo inventó un hombre blanco con todo el privilegio", explicó.

Lee también: Niurka explota en programa en vivo y se lanza contra Maryfer Centeno

La exparticipante de "La Voz México", que en su momento fue halagada por Yuri, remarcó que ella era como el cielo y que por ello quería que la nombraran como tans no binarie.

"Y como aquí todo debe ser nombrado, les digo, yo soy tans no binarie, a mí no me encajen en dos, yo soy un cielo, ni día ni noche, ni Sol ni Luna, soy todo", finalizó

En otro reciente video, explica las razones por las que se considera más que una mujer.

"Soy más que una mujer aquí te explico por qué soy trans no binarie además de que me impusieron ser mujer yo me rebelo y me autodenomino no binarie".

Yo soy como el cielo NO BINARIE el cielo es trans pic.twitter.com/IyoPPCEXpd — Flor amargo (@FlorAmargo) January 10, 2023



Muchos de sus seguidores le han pedido que deje de hablar de estos temas, pues está causando que muchos dejen de seguirla, pues le reiteran, las preferencias sexuales y de identidad son cuestiones muy personales.

Además de los mensajes en los que cibernautas invitan a Flor a parar con este tipo de reflexiones, cientos de memes se han desatado en torno a las declaraciones de Amargo.

"Mi madre antes escuchaba tu música, desde que empezaste a seguir el juego a todos los demás simplemente ya no he vuelto a escuchar una sola canción tuya en casa de mi mamá, es una lástima, tienes talento, pero por seguir a la masa pierdes seguidores", escribió el usuario @jsiddharthalc76.





Declaraciones polémicas de Flor Amargo

Al inicio del 2023, Flor posteó un video tocando el piano, como siempre, sus fans la halagaron por su talento, pero lo que más llamó la atención fue el breve mensaje con el que acompañó el material: "Piano trans nocturno".

Varios de sus 745 mil seguidores la cuestionaron sobre a qué se refería con el concepto de "piano trans", y nuevamente la invitaron a limitarse a tocar y cantar, pues aseguraron que es una artista talentosa y que es una pena que esté perdiendo seguidores por cuestiones personales que no son del interés público.

Su tema musical sobre el clítoris y el video en el que llora tras recibir ataques por usar el lenguaje inclusivo, también generaron críticas y burlas.





rad