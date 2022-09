Flans hablan de la muerte de ex integrante y la salida de Ivonne del grupo

Ilse Olivo e Irma 'Mimí' Ochoa, integrantes del grupo musical Flans informaron hoy que la ausencia de su compañera Ivonne Guevara es definitiva después de que, desde el 2019, ella decidiera ya no seguir cantando con ellas.

Las tres integrantes formaron en los años 80 una de las agrupaciones de pop más populares y ahora que se reunirán con Pandora, otro trío de mujeres que triunfó por la misma época, la gran ausente fue Ivonne.

“Ivonne no va a regresar, se retiró y yo creo que hay que respetar las decisiones de cada quien, simplemente hubo un momento donde dijo 'ya no quiero estar aquí', pero la música es muy importante para nosotras y hoy por hoy seguimos aquí y lo hacemos con muchísimo respeto a la trayectoria musical donde estuvo Ivonne”, afirmó Mimí.

Mayte Lascurain, quien es parte de Pandora, dijo, con el fin de apoyar a sus compañeras, que no necesitan de su tercera integrante para interpretar sus temas.

“No les hace falta. Ellas llenan el escenario, expresó Mayte. “Claro que nadie es indispensable, el trabajo de ellas dos es impecable y los aplausos que se llevan son impresionantes… Yo que era fan de las 3 no me hace falta(Ivonne) porque llenan absolutamente el escenario ellas dos”, agregó la cantante.



Mimí e Ilse continuarán con sus planes Foto: Instagram @flansoficial_

Lamentan la muerte de Amparó Serrano, la cuarta Flans

En agosto de este año las integrantes enfrentaron la pérdida de quien fuera una de sus integrantes: Amparo Serrano, quien murió a los 56 años tras un accidente doméstico. Anteriormente Serrano había hablado de lo mucho que le dolió haber tenido que salir de la agrupación cuando Ilse entró, al respecto Ilse explicó que no fue su decisión, sino que la tomó por sorpresa.

“A mí cuando me enseñaban los pilotos de Flans, que Mimí dice que eran muy chistosos, lo único que se me hacía chistoso eran los chistes de Amparin y cuando me dijeron ‘¿quieres ir a Flans?’ me daba mucha ilusión porque quería ser amiga de Amparín”, recordó Ilse.

Por su parte Mimí aclaró que Amparo sólo formó parte de los inicios deI proyecto “No grabó con nosotros, o alcanzó a estar en el grupo musical, pero sí hacíamos un programa de televisión”, explicó. Mientras que Isabel Lascurain, miembro de Pandora aprovechó para revelar que estaba contemplada la participación de Amparín junto a sus excompañeras en una de las presentaciones próximas.

“A Amparín se le iba a proponer que cantara un día con ellas, en alguna de las fechas y estaba a punto de decir que sí, pero bueno, no se dio y así es la vida, pero siempre, desde que ella falleció la hemos tenido muy en mente todas y le dedicamos shows”, dijo Isabel.

El “Inesperado tour”, que junta a Ilse, Mimí, Mayte, Fernanda e Isabel Lascurain en el escenario con temas como “No controles” “Las mil y una noches” y “Bazar” ya ha recorrido más de 20 ciudades en México y Latinoamérica. El próximo 23 de septiembre se presentarán en la Arena Ciudad de México a las 21:00 horas.

“Es de los shows más difíciles que hemos hecho por coordinación, coreografías; lo ensayamos por 9 meses”, detalló Mayte Lascurain.

