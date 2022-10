Filtran mensajes candentes de Alejandra Guzmán con un nuevo galán

Alejandra Guzmán se encuentra nuevamente en medio del ojo del huracán, esto luego de se filtraran varios audios, mensajes y fotografías de una candente conversación con un misterioso galán, quien se cree es su nuevo novio.

Ventaneando fue el encargado de dar a conocer la picante conversación, la cual aseguran llegó hasta su redacción de manera anónima, por lo que han estado tratando de contactar a la rockera para verificar que sean reales y sobre todo conocer al hombre que logró conquistarla.

De acuerdo con lo que se puede oír en las grabaciones, la intérprete de “La plaga" no sólo está profundamente enamorada sino que mantiene una relación muy pasional pues le asegura al hombre que no puede dejar de pensar en él. “Hola guapo, estoy pensando en tu boca”, le dice, pero las frases van subiendo de temperatura: “No puedo parar de sentirte dentro de mi, cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago”.

En otros mensajes, Alejandra habla de un encuentro que sostuvieron en la playa, luegar en el que se ha refugiado tras la luxación de cadera que sufrió hace algunas semanas: “Qué delicia los bezasos que me diste en la playa, me encanta ser tuya”, se le oye decir.

Además de estas grabaciones, también fueron exhibidos varios mensajes y fotografías que la llamada “Reina de corazones” intercambió con su galán y en los que le deja saber cuenta los minutos para volver a verlo: “Frente al espejo me estorba la ropa”, escribió ella, a lo que él response: “No aguanto más, quiero que seas mía”.

Cabe destacar que hasta el momento la cantante no se ha expresado al respecto, pero como dicen por ahí… una foto vale más que mil palabras.

