Filme mexicano se alza en Berlín

El jurado joven de Berlín dio sus razones para que ayer la película mexicana Adolfo obtuviera el Oso de Cristal a Mejor película, dentro de la sección Generation 14plus.

“Nos conquista gracias a su atención al detalle, con la que dibuja personajes inspiradores que intentan aceptar su pasado y al mismo tiempo, mirar hacia el futuro”, se lee en el documento oficial del reconocimiento.

“Lloré poquito”, escribió en un tweet Karla Hernández, productora en línea del filme, al saber del triunfo.

¿A qué se refería el jurado? La ópera prima de Sofía Auza llegó sin grandes reflectores a la categoría que tiene como objetivo llegar a nuevos públicos, teniendo como eje central, una historia sobre niños y jóvenes.

En esta, protagonizada por Daniel García Treviño (Ya no estoy aquí) y Rocío de la Mañana, se relata el reencuentro de dos jóvenes y un cactus (quien da nombre al filme), donde algo mágico cambia sus destinos y aprenden a ver la belleza de lo inesperado.

Ambos jóvenes pasan la noche juntos con sus propios problemas: uno tiene una muerte próxima, el otro, busca drogas y el suicidio.

“Saben que al día siguiente cada quien va a seguir su propio camino. Es una historia que trata de una coincidencia y de un pequeño momento compartido entre dos personas que están pasando por uno de los peores momentos de sus vidas”, dijo Auza en entrevista con IMCINE, antes de partir a la edición 73 Berlinale.

El jurado, cuya sección está enfocada en el cine internacional de vanguardia para público joven, comprendió la historia, lo cual lo dejó ver en su argumentación para otorgar el premio:

“A través de un encuentro inesperado, pero intenso entre extraños y su humor ingenioso, acompañamos a dos personas fundamentalmente diferentes a través de una noche encantadora llena de colores, pensamientos y poesía filosófica”.

A su vez, And me, I’m dancing too, de Mohammad Valizadegan, recibió el Oso de Cristal a Mejor cortometraje. El Gran premio del jurado internacional Generation 14plus, al Mejor largometraje se lo llevó Hummingbirds, de Silvia Del Carmen Castaños y Estefanía “Beba” Contreras. Infantry, de Laís Santos Araújo, recibió el Premio especial del jurado internacional Generation 14plus, a Corto.

La Berlinale, como también se le conoce al certamen, es junto con Cannes y Venecia el triunvirato de encuentros fílmicos más importantes del orbe.

Esta semana, otros mexicanos que ganaron en el festival fueron Carlos Lenin (La paloma y el lobo) quien obtuvo el premio VFF Talent Highlight, dotado con 10 mil euros (unos 200 mil pesos) para la coproducción de La cumbia de Dios y el diablo, su próximo filme.

“Felicidades, genios”, les dijo a través de sus redes sociales Alejandra Márquez Abella, realizadora de Las niñas bien y El norte sobre el vacío.

Este sábado, Tótem, de Lila Avilés, es la representante mexicana que compite por el Oso de Oro, máximo reconocimiento de Berlín.