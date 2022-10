Karla Souza, la actriz de "Nosotros los Nobles" y "How to get away with murder", consideró que la gente entiende poco del proceso que debe seguir una mujer víctima de abuso, para poderlo nombrar con todas sus letras.

Lo dice seria durante la premiere de "La caída", filme basado en hechos reales y en el cual interpreta a una experimentada clavadista quien tiene una oportunidad para buscar un oro olímpico, pero afectada por un hecho traumático y algo que se va destapando paulatinamente.

Ella misma, en 2018, denunció haber sido violentada sexualmente por el director de una producción en la que había trabajado, sin jamás mencionar nombres.

Anoche asistió a una gala especial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, antes de su lanzamiento en Amazon Prime Video, el próximo 11 de noviembre.

"Llevo 10 años desde que escribí el primer argumento de esta película y para mi era importante contarla desde la perspectiva de una mujer y todo lo que conlleva el momento antes de poder nombrar lo que le sucede a uno", dijo a su paso por la alfombra roja.

"Mucha gente estaba confundida, no entendían las preguntas que me hacían a mi; me daba cuenta que no entienden un poco el proceso que conlleva que una mujer pueda nombrarlo con su círculo inmediato y me inspiró mucho hablar con todos estos clavadistas durante un año", explicó.

Destacó haber hablado, además de los deportistas, con expertos en temas de género y doctores antidoping, para conocer los problemas a los que se enfrentan.

"Y acabó siendo una ficción de todas estas historias", apuntó.

Souza describió al largometraje como un thriller sobre una mujer que logra encontrar su voz en un mundo donde ponen conseguir al oro como la meta más grande a lograr. "La caída" es dirigida por la realizadora argentina Lucía Puenzo ("Señorita 89" y "XXY").

"El arte me transforma a diario, por algo lo hago y este es el (proyecto) más desafiante y personal, más sanador, me inspiró mucho la comunidad con la que me topé e iba hablando a lo largo del proceso de la película. Estoy en el hombro de ellos", subrayó.

A pregunta expresa, reiteró la importancia del papel de los medios de comunicación en asuntos de este tipo.

"Creo es una responsabilidad muy grande, es quizá una de las más importantes sobre cómo se comunica y eleva la conversación y hacia donde se lleva. Creo que es uno de los errores más grandes en cómo sucedió todo, pero creo han avanzado mucho.

"Mucha gente se ha responsabilizado más y creo las conversaciones están elevadas y estamos más listos para escuchar y tener más empatía sobre el proceso que vivimos", recalcó.

rad