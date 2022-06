"Cartas a distancia", documental que se grabó entre abril y mayo del 2020, en un hospital que atendía enfermos de Covid-19, prepara una serie de presentaciones con personal médico y que incluye a la antigua residencia oficial presidencial de Los Pinos.

Juan Carlos Rulfo, director del largometraje, indicó que todo comenzará a fines de octubre, cuando durante el Día del Médico se proyecte en Chapultepec, para a la semana siguiente ir mostrando en diversas ciudades de la República.

Ayer, en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta capital, tuvo una función especial a la cual asistió personal médico invitado.

"Los hospitales son grandes espacios para hablar de esto, generalmente no se toca (en cine) y cuando se hacen son películas amarillistas o tremendistas y esta no es; sí es un tema difícil donde si hay dolor, pero todo el tiempo hay una actitud de los médicos muy interesante, particular", considera Rulfo.

"Vamos a tratar de hacer una cosa mixta independiente con el apoyo de los exhibidores, esta película merece este panorama y usar lo que se llama socialmente responsable, donde todo mundo va a participar para poderla exhibir. Primero la presentaremos el día 23 en Los Pinos y a la semana siguiente vamos con estrenos en todo el pais", agrega.

"Cartas a distancia" surgió cuando el realizador de "En el hoyo" y "De panzazo", junto con un equipo integrado por Melissa del Pozo, decidió realizar un documental teniendo como hilo conductor las cartas dictadas por enfermos de Covid-19 que eran pegadas en los vidrios del Hospital 27 de Tlatelolco, en la Ciudad de México, para ser leídas por sus familiares.

Fue un rodaje que se estaba haciendo en los inicios de la pandemia, con la llegada de la primera ola y en donde se pensaba, entre otras cosas, que cualquier contacto era susceptible de contagiar coronavirus.

El filme fue hecho a distancia en todos sentidos, pues hay muchos fragmentos de video procedente de celulares que las mismas familias les entregaban y de enfermeros que grabaron con cámaras que ex profeso les dieron,

Entre las cosas que se tuvieron fueron, por ejemplo, la pareja que se encontraba en habitaciones distintas, la del hombre que esperaba saliera su esposa con quien llevaba 47 años de matrimonio o el de los padres que con video pedían a su hijo le echara ganas para salir.

"Una de las cosas que nadie ha visto es que había mucha empatía en la gente, querían que alguien los abrazara, que los atendiera; había una pandemia informativa, los medios no estuvieron a la altura a una situación así, pero estamos en una etapa en que quienes mejor utilizaron las herramientas fueron los familiares. Lo único que hizo la película fue juntar esos materiales y ponerlos en una narrativa", concluye Rulfo.

"Cartas a distancia" fue producida por Eduardo Díaz.

rad