Darío Yazbek, actor en "La casa de las flores" y "Nuevo orden", dice que su nueva película hablará sobre la masculinidad blanca en México.

"Es de un tipo que se va a casar y todo lo que pasa en ese camino, es una comedia desatada en la que yo soy su mejor amigo", comenta el histrión.

Bajo el título de "Guerra" y la dirección de Santiago Mohay Volkow, tiene en su elenco a Manuel García Rulfo ("La vida inmoral de la pareja ideal") y Aldo Escalante ("Fondeados") con locaciones en la Ciudad de México.

Darío estuvo sólo unas cuentas horas en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que arrancó ayer, para regresar a la capital mexicana y continuar con el rodaje.

"Ya se extrañaba esto, parece que ha pasado mucho tiempo desde la última vez", dijo al pasar por la alfombra roja inaugural.

Guerra es la segunda película que realiza con el director en época pandémica, pues a fines del 2020 realizaron la independiente "Good savage", en espera de estreno.

Esta última se rodó en el interior de un rancho, para contar la historia de una pareja que llega de vacaciones a México y todo lo que le ocurre.

"Fue una película de humor negro, un híbrido en estilos, que esperamos salga esta año en festivales", expresa.

Como Yazpik

Yazbek forma parte de Now and then, serie para Apple TV+, interpretando la versión joven del personaje de José María Yazpik, un político que debe esconder sus preferencias sexuales.

Mucha gente va conociendo Apple, lo va conociendo y es buena señal siempre. Ahora mucha suerte de estar trabajando en una cosas tras otra, este año tengo aún más proyectos", expresa.

