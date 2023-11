Fher Olvera, vocalista de Maná, relata lo que fue el "éxtasis total" de conocer a Paul McCartney

Fher Olvera, el vocalista de Maná, vivió un momento muy especial cuando conoció en persona a Paul McCartney en su reciente concierto en el Foro Sol en la Ciudad de México, el cantante compartió con sus más de 2 millones de seguidores lo que fue esa experiencia que soñó desde niño.

Lo ocurrido lo calificó como “memorable”, pues conoció en persona a Paul McCartney, integrante de la mítica agrupación The Beatles; el cantante de Maná inició su relato compartiendo un sueño recurrente que tenía cuando era niño, el cual consistía en que caminando por las calles de Inglaterra se encontraría a los Beatles, y si no era ahí entonces sería en una caverna.

Este sueño lo tuvo en varias ocasiones, y cuando pudo ver a McCartney a pocos metros, no podía creerlo, hasta que sus emociones se hicieron presentes.

Fher Olvera conoce a Paul McCartney

Olvera definió como un "éxtasis total" ver en acción a Paul McCartney, de 81 años, quien brindó un par de shows de primer nivel ante el público mexicano que abarrotó el Foro Sol.

“Ahora que vi a Paul en la Ciudad de México, se me estremeció el cuerpo, se me estremeció la vida, me di cuenta que Paul existía, me di cuenta que estaba moviendo los ojos, que sudaba, que estaba cantando, que estaba tocando el bajo, fue un éxtasis total”, expresó.

Fher, de 63 años confesó que de la enorme emoción que sintió comenzó a llorar.

“Me quedé congelado, hasta que me di cuenta que empecé a llorar, que las lágrimas nacían de mis ojos, se crecían en mis mejillas y se morían aquí en mi boca", contó.

El vocalista posteó un par de videos en los que aparece disfrutando del concierto de Paul McCartney: “Gracias Paul, gracias The Beatles por existir”, finalizó su relato.

Además de Fher Olvera, Lenny Kravitz también asistió al show que McCartney ofreció en la Ciudad de México.

