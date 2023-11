Lenny Kravitz sorprende al aparecer durante el concierto de Paul McCartney en México

La visita de Paul McCartney a México no sólo ocasionó que sus fans de todas partes del país viajara cientos de kilómetros con tal de no perderse de esta histórica velada, también provocó que figuras internacionales pisaran la ciudad con la única finalidad de ser parte de este histórico show.

Tal es el caso de Lenny Kravitz, quien sorprendió gratamente a los asistentes del primero de los dos concierto que McCartney ofrecerá en el Foro Sol, pues apareció entre la multitud que ya aguardaba impaciente la salida al escenario del exBeatle.

El intérprete de "Again" fue captado por algunos curiosos, mientras se abría paso entre el público y aunque causó revuelo, su presencia no generó mayores contratiempos. Accesible con sus fans, el intérprete de "Again" se dejó fotografiar por aquellos afortunados que se encontraban cerca; incluso saludó y posó con algunos de los presentes.

Kravitz se dejó ver con su estilo característico; luciendo una chamarra de cuero, playera negra, lentes oscuros y sus ya famosas rastas.

Como era de esperarse el momento se viralizó en las redes sociales, donde varios expresaron su asombro pero también se lamentaron el no haber podido estar ante dos grandes leyendas del rock: Sir Paul y Lenny.

"Justo ahora envidio a toda esa gente", "Yo me muero ahí mismo", "lo amo. Qué suerte de los que estuvieron alrededor", "El Lenny ya vive aquí", "Tú comprando en VIP, y Lenny Kravitz en general", "¡Oh por Dios!, y no fui!, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.









Para el músico México ya es su segunda casa, pues en varias ocasiones se le ha visto paseando por las calles o en diferentes eventos; lo que sí resultó extraño, para algunos es que haya decidido acudir a la presentación de México y no a los conciertos que, anteriormente, dio en Estados Unidos

