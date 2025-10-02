Más Información

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

Alista UNAM el festival Synapsia 2025

Tras periplo, jóvenes tendrán instrumentos musicales en Chiapas

Ramón Vargas vuelve a la Neza con el nervio en la piel

“Si Trump piensa que le conviene atacar a México, lo hará”: Alan Riding

“Eurídice vuelve”, monólogo basado en un texto de Esther Seligson, termina su temporada en El Milagro

Fey sabe lo tentador que ha sido la llegada de la Inteligencia Artificial por el potencial que tiene, pero confiesa hay algo invaluable para el ser humano que no hará la tecnología.

“El mundo dice: ‘nos vamos a robotizar todos’. Es muy cómodo para todos, es muy cómodo tener algo que todo te lo resuelve, que todo te lo dice, pero también creo que lo más bonito que hay en la vida es poder pensar, hacer cosas con los otros, experimentar y también errar”.

La cantante, quien ofrece hoy concierto en el Auditorio Nacional para celebrar sus 30 años de carrera, reconoce que todavía prefiere las cosas hechas por humanos. “Las cosas que tienen esencia, las sensaciones que no se pueden explicar”.

Aarón Mercury ya se ve como actor

Tras su polémica salida de “La casa de los famosos México”, Aarón Mercury ya piensa en diversificar su carrera, y es que, aunque no dejará de lado su rol como influencer, sí le gustaría dar el salto a la pantalla como actor, tal y como lo Wendy Guevara hace un par de años

“Yo voy a tomar todo. Ahorita salí con ganas de hacer de todo, chambear con todo y lograr más sueños. Que se logren más cosas, pero me gustaría actuar”, dice en espera de que algún productor se anime a incluirlo en sus telenovelas.

El influencer cuenta con 14.5 millones de seguidores en TikTok. Foto: Instagram. @aaronmercury
El soundtrack de “Amores perros” alborotará a vendedores

En este Buen Fin, cuando varios comercios hagan descuentos en sus productos, los vendedores “aullarán”. Y eso porque ha sido la fecha elegida para que salga a la venta la versión vinilo del soundtrack de “Amores perros”, que festeja sus 25 años de lanzamiento comercial.

El disco original sólo ha salido en CD doble. Mientra uno de tiene las canciones que se escuchan a lo largo del filme como “Sí, señor”, de Control Machete y “Lucha de gigantes”, de Nacha Pop; el otro contenía canciones inéditas alusivas a la temática de Julieta Venegas, Espuela de Oro y Café Tacvba.

"Amores Perros", de Alejandro González Iñárritu, cumple 25 años. Foto: Lions Gate Entertainment
