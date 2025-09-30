Arch, vocalista de Los Blenders, no cree la historia de éxito de Macario Martínez, ya que para él podría tratarse de una simple estrategia publicitaria por parte del cantante para inflar sus números.

“Macario, que se destacó con estos videos disque de barrendero… La historia puede ser que sea cierta o sea falsa, yo no me la creo”, señala el músico añadiendo que esa imagen explotada en redes sociales no le ha ayudado en la venta de boletos de sus presentaciones.

“Este chavo ya tuvo toda la atención del mundo y ahorita le está costando un ‘huevo’ vender boletos”, asegura.

Cuarta generación de los Armendáriz llega a “Mi rival”

Es “Mi rival” la telenovela que marca el debut como actor de Nicolás Pous, nieto de la productora Carmen Armendáriz. El chico incursiona en el medio artístico interpretando a uno de los personajes melodrama juveniles.

Desde sus primeros años Nicolás dio muestras de su personalidad extrovertida y de que le gusta captar miradas, pues fue escalador juvenil y ahora prueba ante las cámaras que lo suyo no es la timidez ni el bajo perfil. Con esto Pedro Armendáriz y Pedro Armendáriz Jr. tendrán presencia en los foros de grabación con sangre nueva de su estirpe.

María Inés rescata canciones de antaño

María Inés Guerra, exintegrante de la primera generación de “La Academia”, se caracterizó como una mujer de los años 50, todo para anunciar que grabó el tema “Telegrama”, junto a sus compañeras del ensamble vocal Reinas de corazones.

La canción, que fue éxito en la voz de la desaparecida Mona Bell, será ahora interpretada por Gloria Toba, Shanik Aspe, Emma Escalante y la propia María Inés, y será lanzado en breve junto con el video que las cantantes grabaron para promocionar su concepto musical.

