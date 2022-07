Fey celebra sus 49 años en bikini y luce por lo menos 20 años menor

Fey está a un año de cumplir 50, hoy celebra 49 y lo hace de una manera muy sexy, posando en bikini y sorprendiendo una vez más a sus fans porque aún conserva mucho de su imagen de adolescente, esa con la que empezó su carrera en los años 90.

La mexicana de ojos azules es una total "traga años", sus fans siempre se lo recuerdan cuando postea alguna foto, pues no sólo mantiene un cuerpo ejercitado, sino que presume de un jovial rostro.



Instagram Fey.



Instagram Fey.

La "eterna juventud" de la ontérprete de "Azúcar amargo" siempre ha dado de qué hablar, basta echar un vistazo a las viejas fotos de la intérprete para darse cuenta que el tiempo no pasa por ella.



Archivo EL UNIVERSAL.



Archivo EL UNIVERSAL.

Incluso, muchos coinciden que ahora se ve mejor que antes, que los años le han caído muy bien.

¿Fey se quita los años?

La cantante, cuyo nombre real es María Fernanda, contó en entrevista con Adela Micha que en sus inicios, sí se manejaba que tenía menos edad que la real, pues se decía que tenía 17 cuando en realidad tenía 21.

Esto, piensa, era parte de la estrategia de ese entonces, sin embargo, ella nunca ha ocultado su edad verdadera y a pesar de que recibe muchos halagos por parte de sus fans, confesó en esa charla que esto no siempre fue así.

Cuando era adolescente se sentía insegura con su cuerpo, quería lucir como las mujeres que veía en las revistas, es decir, muy delgadas, por lo que ideó estragias para tratar de conseguir esa figura, trucos ocurrentes como taparse con la ropa el trasero para parecer más esbelta.

"Me pasó en la adolescencia de sentirme gorda, de pensar que mis piernas eran muy grandes, o que era muy chaparrita; veía revistas y decía ‘si no estoy así soy imperfecta, y te sientes cero sexy. Yo me amarraba las camisas porque me sentía muy nalgona, quería verme más flaquita". expresó.

