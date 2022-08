El primer día de rodaje de Marco de la O en el filme argentino "Mete miedo", fue un desastre, pues el acento pampero simplemente no le salía.

Llevaba apenas 72 horas en el país sudamericano para interpretar a un policía local que se ve envuelto en eventos satánicos y las cosas se estaban complicando, al ser el único mexicano en el equipo.

"El director (Néstor Sánchez Sotelo) me dijo que no me preocupara por eso, sino por la actuación, pues se podría regrabar la voz después. Entonces le dije que me pusiera un coach, contestó que conocía a alguien y así, por las mañanas, con este coach repasaba los diálogos para así llegar fresco al set

"Tenía miedo, justamente, de que dijeran que para qué contratar a alguien extranjero, si lo podía hacer un argentino el personaje, ese día si me puse nervioso porque no me estaba saliendo el acento", recuerda.

Al final lo logró y esta semana, en el marco de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, se estrena la cinta grabada en plena pandemia el año pasado.

Con las actuaciones de Maria Abadi y Melisa Garat, la historia inicia cuando una integrante de equipos tácticos, pareja del personaje de Marco, cae enmedio de un ritual que la estaba esperando y cae en coma, despertando meses después.

Se trata de la primera película de género para Marco, quien está sacudiéndose el personaje del "Chapo" Guzmán que interpretó en serie y el cual le abrió las puertas para producciones posteriores como "Falsa identidad" y teatro.



Marco de la O. Archivo.

"Siempre digo que si la gente me recuerda por ese personaje (del narcotraficante) es que hice algo bien", considera el también actor de "Rambo: last blood", al lado de Sylvester Stallone.

"Hay actores a los que nunca les llega algo así y yo lo aproveché. A partir de ahí mi vida como actor y personal cambió, hoy en día trato de sacudirlo con otros personajes y poco a poco lo ando haciendo", agrega.

"Mete miedo", comenta, no es una cinta que quizá haga saltar al público de la butaca, pero si de un terror fantástico que acude a la mente.

