Ferka vivió violencia emocional dentro de su relación con Christian Estrada: "Es una pesadilla", confía

Ferka habló como nunca antes de su relación con Christian Estrada, ya que si bien, desde hace algunas semanas, la actriz había reconocido que se encontraban separados, esta mañana indicó que era la última vez que hablaba públicamente de la situación entre ella y el exfutbolista, ya que, de ahora en adelante, resolverá dicha situación a través de instancias legales.

En el transcurso de esta mañana, un medio de circulación nacional publicó un video en el que puede apreciarse a la distancia a Ferka y a Christian discutiendo en un café, según la fuente de espectáculos, el encuentro había tenido lugar para que la pareja limara asperezas pero, tras una serie de reclamos mutuos, la conversación cambió de curso y terminó en pelea, pues en las imágenes se aprecia como ambos pasan un momento incómodo.

Lee también: Damián Alcázar hace sátira del gobierno actual

De esta manera, durante su presencia en el programa “Hoy”, Ferka decidió hablar del tema por última vez, pues aunque se había mostrado hermética frente a su ruptura, ahora mandó un mensaje contundente al asegurar que nunca se ha visto en la necesidad de vender información acerca de su vida personal, pues es una mujer que desde muy joven ha trabajado y luchado por sus sueños.

"Es una pesadilla. Tenía todos estos planes; mi boda, mi hijo y me veía con él", pero "la vida cambia y con un sólo suceso", expresó. Además, Ferka dijo que está circulando la versión de que agredió a la madre de Estrada, pero aseguró que ella fue quien recibió la agresión. "Y lo que no puedo es que no se me diera mi lugar, mi respeto, como la mujer que compartió con él su vida por tanto tiempo (...) con la mujer que se quería comprometer y la mamá de su hijo".



Foto: Instagram

Y aunque Ferka reconoció que no le gustaba haber llegado a ese punto, no le parecía justo que se le difamara, sobre todo cuando su hijo, Leonel, está de por medio. Este fue el motivo por el cual salió a hablar, por ella, su bebé y su familia y esto fue lo que relató:

"Diosito me quiere mucho y me mandó un momento muy importante, donde dije que jamás iba a permitir que se me trasgrediera física, ni verbal, ni emocionalmente y fue ahí cuando yo dije que me amo mucho y que no más, a pesar de que yo amara muchísimo a esta persona porque lo elegí como el padre de mi hijo, pero tengo que poner límites; decidí poner un alto porque hay violencia emocional".

También reconodió que pese a que vio los focos rojos, dentro de la relación, no supo poner un límite, pese a su fuerte cáracter, sugiriendo que le puede pasar a cualquier persona, pues se sentía ilusionada que dentro de un mes Estrad ale entregaría un anillo de compromiso y acababan también de vivir el bautizo de su hijo.

Fue entonces que Ferka abrió los ojos, según relató en "Hoy": "En ese momento decidí que ya no más, empecé a darme cuenta; si desaparece tres días, sin saber nada de esta persona y eso, lamentablamente, yo no lo quise ver".

Derivado de estos hechos, Ferka publicó un comunicado en el que pormenorizó que llevará la separación a que sea resuelta en instancias legales:

“(…) Afortunadamente nunca he tenido que vender información, de ventilar mi vida privada, de generar acuerdo con algún medio y mucho menos de poner como moneda de cambio a lo más sagrado que tengo en la vida que es mi hijo”, expresó.

Estas declaraciones coinciden con una de las sugerencias que hace la revista de espectáculos en su publicación, en la que indica que, durante su encuentro en un café, Ferka acusó a Estrada de ser él quien había enterado a la prensa sobre sus supuestas preferencias sexuales, el presumible motivo por el cual, el también modelo habría decidido abandonar la casa donde vivían juntos a principios de septiembre.

Y aunque Ferka dijo que ella no vendería información sobre su intimidad a los medios de comunicación, tampoco expresó de forma directa que Christian Estrada lo estuviera haciendo, y aunque si bien habló de él como su expareja, las palabras que compartió en vivo se concentraron principalmente en ella y sus deseos de salir adelante a lado de su hijo, pues se describió como una mujer fuerte que vela por el bienestar de su familia.

“Yo soy una mujer integra, trabajadora, honesta, cabal, buena madre y buena mujer, de ninguna forma me prestaré a provocaciones de ninguna índole, ya que mi convicción es darle a mi hijo una vida feliz sin escándalos (…) Soy una mujer honesta, valiente y que tiene un enorme motivo por el cual ser mejor persona cada día”, puntualizó.

Pese a que no hay ninguna certeza que avale lo que pasó entre Ferka y Estrada, lo que es un hecho es que la concursante de “Las estrellas bailan en Hoy” ya ha tomado una decisión y lo que, en principio, parecía ser un distanciamiento de pareja que, tarde o temprano, podría solucionarse, ahora –como indicó- será un proceso que alcance instancias legales, mismo motivo por el que la actriz ya no hará más declaraciones públicas acerca de esta situación.

“Esta es la última vez que toque el tema de mi separación de forma pública, ya que, a partir de este momento, todo lo relacionado a ese tema tendrá que verse de forma legal con las autoridades (…) demostraré la verdad de las cosas, ya que considero que los medios de comunicación no son la instancia adecuada para resolver temas que sólo atañen a mi vida privada”.

Y aunque Ferka advirtió que no hablará más del tema frente a las cámaras, no perdió la oportunidad de agradecer a los medios por “su apoyo” y “palabras de aliento”, aseverando que lo único que podría expresar es que la separación de Estrada se debió a motivos irreconciliables.

Lee también: Asesinan al rapero Takeoff, tenía 28 años

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc