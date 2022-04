Feria de San Marcos 2022: Denuncian abuso de autoridad

En el cierre de actividades del día 22 de abril en la Feria de San Marcos, durante la madrugada del día 23, el público se retiraba de las inmediaciones de la feria cuando un grupo policiaco comenzó a amedrentar a los asistentes.

"Yo iba con mis primos, unos tíos y amigos de ellos. El caso es que ya nos íbamos, pero dos de los amigos con los que estábamos se fueron al baño y obvio los esperábamos. En eso llegaron un buen número de policías y nos empezaron a empujar y a correr del lugar", compartió para El Universal Alejandra Flores, una de las asistentes, quien además fue sometida por los policías sin motivo.

"Entre un policía y otras dos mujeres me sometieron, chocaron mi cabeza contra la pared y del cabello me tiraron al suelo, en eso rompieron mis lentes y cuando estaba tirada me decían 'ya no te muevas hija de tu puta madre que te vamos a partir la cara, ahorita te vamos a llevar detenida por pendeja'", detalló Alejandra.

#Entérate Denuncian abuso de autoridad en la Feria de San Marcos: "Me sometieron y del cabello me tiraron al piso"



Además en videos que la asistente a la Feria compartió en sus redes sociales se puede observar cómo los policías someten a un hombre mientras una mujer lo defiende gritando a los policías "está inconsciente".



