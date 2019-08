A Fer del Solar lo acosó un hombre.

Fernando del Solar aseguró que sufrió el acoso de un hombre y que no sólo las mujeres sufren de ese problema. “Eso existe y en todos los ámbitos, a hombres, mujeres generalmente se saben más de mujeres, ¿Por qué?, porque un hombre no va a contar, ‘es que a mí…’ no, generalmente por lo mismo, por ser el macho, por ser el hombre, por ser el dominante, no vas a andar diciendo que te pasan esas cosas…yo prefiero ni contarlo, pero sí pasan, yo lo enfrenté poniendo un alto, poniendo límites y en esto no se hace, en su momento quien me acosó fue un hombre”.

Ni famosos atraen público a plaza en el sur de la ciudad.

Debut y despedida. Al menos esa la idea de varios que asistieron a la premier de Como si fuera la primera vez realizada en un centro comercial al sur de la ciudad, famoso por haberse cometido un asesinato en julio pasado y un gran derrumbe el año anterior. Se dice que fue una forma de intentar levantarlo, pero poca gente asistió, incluyendo al elenco.

Salvador Ibarra quedó fuera de Rubí.

Audicionó y todo pero al final el actor Salvador Ibarra se quedó con las ganas de formar parte del elenco de Rubí. “Estaba otra actriz propuesta, si quedaba ella iba a trabajar con ellos pero cambiaron de actriz, bajaron las estaturas, las edades y ya no fui requerido”, comparte y aunque se le fue la oportunidad está feliz de poder hacer castings y seguir tocando puertas, incluso de formarse en Televisa para hacer pruebas.