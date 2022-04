Después del choque de estrellas entre Chris Rock y Will Smith la noche de los Oscar, comenzó a escribirse un nuevo guion a partir de la sorpresiva y tajante bofetada que el ganador del Oscar, por ‘King Richard’ a mejor actor, le propinó al comediante. Sorpresivamente, el afectado declinó que la policía detuviera a su agresor.

“Hay dos caminos para este problema”, dice en exclusiva a EL UNIVERSAL el experimentado abogado penalista Luis Carrillo: “si Chris Rock quiere iniciar un caso penal, él tenía [en ese momento] que hablar con la policía y aún puede hablar con ellos y decirles que tomen su declaración porque quiere que Will Smith sea arrestado por el tremendo golpe que le dio.

Este es un delito menor. Lo pueden arrestar y hacerle cargos. Quizá podría salir bajo libertad condicional. Pero [el segundo camino], si él [Chris Rock] sufre secuelas, por la razón de que la bofetada lo dejó traumado, entonces se puede iniciar una demanda civil en contra de Will Smith”.

Al menos por el momento, Will se ha salvado de una demanda civil y de ser detenido por las autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), las que desde el mismo momento de los hechos insistieron a

Chris para solicitar su intervención y detener al otrora antihéroe de la película "Hancock".

La detención de Smith no ocurrió porque Rock no quiso acusarlo. LAPD emitió un comunicado en el que confirma tener conocimiento de lo sucedido y señala al final: “si la parte involucrada [Chris Rock] desea presentar una denuncia posterior a la fecha, el Departamento de Policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación”.

Contrario a lo que se ha dicho, la Fiscalía de California no puede tomar acción en contra de Will Smith por mutis propio, porque se trata de un misdemeanor, un delito menor. Además, en 2 años caduca la posibilidad de acusar o demandar a Will Smith.

Sólo si Chris Rock decidiera acusar a Will Smith habría un caso sólido: “Un crimen de esta índole lleva un castigo de seis meses en la cárcel y una multa de mil a dos mil dólares; pero, repito, Chris Rock tiene que tomar la iniciativa de acusarlo, hablar con la policía y pedir que lo detengan”, señala Luis Carrillo.

El actor mexicano Eugenio Derbez, quien forma parte del elenco de ‘CODA’, ganadora del Óscar a la mejor película, estuvo presente en la ceremonia y presenció lo sucedido. Al día siguiente, en el aeropuerto, antes de pasar al área de seguridad habló sobre los hechos registrados. “No estoy a favor de la violencia. Yo creo que es un tema [con el que bromeaba Chris Rock] que le puede mucho a él [Will Smith] y a su esposa. Yo que soy comediante entiendo perfectamente que a veces uno dice chistes que cruzan la línea y te equivocas; pero, Will Smith también es comediante, entonces, no sé qué haya pasado por su cabeza. Creo que la violencia y, sobre todo, en estos tiempos, es… creo que no fue un buen camino el que siguió Will”.

La actriz mexicana Carmen Aub, además de su éxito en la televisión de Estados Unidos por una década ha conducido importantes programas de premiaciones y también ha sido galardonada. “Will Smith sabe que en los Óscar se dan ese tipo de chistes, son chistes pesados y esta bien decir, no, a mí no me incluyas en tu chiste, no me pongas en tu spot light y menos por la enfermedad que tiene mi esposa; pero definitivamente hay formas y creo que le falto [a Will] un segundo respiro antes de levantarse para manejarlo de otra manera”.

Carmen Aub, quien cada año sigue muy de cerca las películas nominadas al Óscar, recuerda un paralelismo de Will Smith y su personaje en ‘King Richard’: “Hay una escena donde justamente él, por defenderse, lo terminan pateando y golpeando y termina sangrando y termina diciendo, es que siempre me están pegando, mi vida es siempre que me peguen; entonces se ve que no aprendió nada de su personaje. Muchas veces los personajes son tan humanos que nos ayudan a decir, esa no es la forma”.

En 2020, Will Smith declaró en una entrevista que está acostumbrado a las demandas. “Me demandan probablemente 15 veces al año. Tengo abogados con un anticipo mensual, sólo porque te demandan mucho cuando eres famoso. Hay aspectos definitivamente dolorosos cuando eres famoso”, dijo la estrella de “Hombres de Negro” en aquella ocasión; y agregó: “En mi mente, simplemente me niego a permitirme concentrarme en los inconvenientes. Tienes que aprender a luchar y a defenderte de los depredadores, sin dejar que tu corazón se oscurezca. Y ese es un equilibrio extremadamente difícil, pero no cambiaria mi vida por nada. Amo ser yo”.

Chris Rock no parece ser uno de esos depredadores ambiciosos a los que se refirió Will en 2020; pero podría serlo, si quisiera.

Según estimaciones del medio del espectáculo en Hollywood, Will Smith tendría mas de 400 millones de dólares en su fortuna personal. Una eventual demanda de Chris Rock contra él, dadas las circunstancias de una transmisión mundial, donde el daño queda grabado en las redes por décadas y donde hubo millones de testigos a través de la televisión y presenciales, pero especialmente si el afectado alega un trauma.

“Si se lo propone [Chris], quizá podría quitarle buena parte de su fortuna; pero sólo en caso de que pueda probar ese trauma y tomaría mucho tiempo. Todo depende de los daños que manifieste [Rock] y de las secuelas. Lo que más se demanda en este tipo de agresiones, es el daño psicológico que le causo la persona, si hay trauma y está sufriendo y también la humillación, la humillación que sufrió a nivel mundial”, dice el abogado Carrillo.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que, desde hace 94 años, ha presentado la premiación del Óscar, ha dicho, a través de un comunicado, que buscarán la posibilidad de demandar a Will Smith. “Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos mas acciones y consecuencias, de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”.

“Dudo que tenga éxito ese tipo de demanda, porque [los Óscar]”, subraya el abogado Carrillo, “no es igual un producto como Colgate o la Coca Cola, que un programa de premiación. Yo no veo una demanda civil ahí por parte de la Academia con el argumento de que podrían estar desprestigiando a los Óscar”.

Por otro lado, la posibilidad de que el agresor pierda su estatuilla de premiación y reconocimiento como el mejor actor de esta última edición del Óscar también está por verse; hay por lo menos tres galardonados del pasado que ostentan un Óscar y, posterior a su premio, han sido señalados por acciones delictivas sin que la Academia les haya retirado el reconocimiento. Estos personajes son el otrora poderosísimo Harvey Weinstein, el director de cine Roman Polanski y el famoso actor Kevin Spacey, quienes han sido señalados por acoso sexual y conducta indebida.

Al final, según Sean Combs, mejor conocido como Puff Diddy, aseguro públicamente que Chris Rock y Will Smith superaron el problema en el after party y que ya es pasado. “Eso se acabó. Puedo confirmarlo. Todo es amor. Son hermanos”, aseguró. Y otros artistas presentes en esa fiesta dijeron también que quienes intervinieron para que en ese momento se limaran las asperezas fueron Denzel Washington, Tyler Perry y Bradley Cooper.



mafa