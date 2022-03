En un momento cúspide de su carrera, Will Smith fue tema de conversación, pero no sólo porque después de tres intentos obtuvo un Oscar como Mejor actor, sino porque minutos antes de recibir la estatuilla fue el protagonista de uno de los momentos más incómodos en la historia de la ceremonia.

El actor de 53 años de edad golpeó al comediante Chris Rock cuando éste hizo un comentario sobre la apariencia física de su esposa, Jada Pinkett, quien desde hace un tiempo ha hecho pública su situación de pérdida de cabello a causa de la alopecia.

"Jada te amo, no puedo esperar para la parte dos de "G.I. Jane", dijo Rock refiriéndose a la película noventera en la que raparon a Demie Moore para el papel.

Ante el visible descontento de Jada con la broma hacia su condición, Will subió al escenario y le dio un golpe en la cara al presentador para después volver a su asiento y gritar desde ahí: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca".

La situación dejó atónitos tanto a los presentes en el Teatro Dolby como a los espectadores que no sabían si la reacción había sido parte de una broma o un incidente al aire.

No es la primera vez que el llamado "Príncipe del rap" causa expectativa por sus dichos o acciones. Ésta es la lista de momentos controversiales que Smith ha tenido durante su carrera:

Confesó que pensó en matar a su padre

En su libro biográfico "Will", publicado en 2021, el actor relató sus memorias de infancia incluyendo la violencia física de la que fue víctima junto a su madre, por parte de su papá.

Una de las páginas relató el momento en el que el actor consideró asesinar a su padre en venganza por los golpes y abusos hacia su mamá cuando él era pequeño. Sucedió mientras Will cuidaba de él mientras padeció cáncer.

"Una noche mientras lo sacaba con delicadeza de su habitación hacia el baño una oscuridad surgió dentro de mí", escribió.

"Cuando era niño siempre me dije a mí mismo que algún día lo haría. 'Vengaré a mi madre', que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde lo mataría".

Habló de la infidelidad de su esposa

En 2020, durante el programa de entrevistas de Jada, llamado "Red table talk", la actriz tuvo como invitado a su esposo, Will, fue entonces que hablaron de la crisis matrimonial que habían enfrentado unos años atrás, en 2016, durante la cual estuvieron a punto de divorciarse.

Pero no fue el único tema delicado del que se habló, sino que Jada también aceptó que en aquella época le fue infiel a Smith con el amigo de su hijo, el rapero August Alsina.

"Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio y ¿qué pasó?”, cuestionó Smith antes de la confirmación de ella: “Entonces yo me metí en un enredo con August".

Ante la reacción visiblemente triste de Will surgieron muchos memes que se burlaban de la situación y compadecían al actor.

Boicot al Oscar por racismo

En 2016, el protagonista de "Soy leyenda" fue el último en confirmar que no asistiría a la entrega de ese año debido a que se unía a un movimiento de artistas que se pronunciaron en contra de las acciones de la Academia por varias décadas.

Una de las principales actrices dentro del movimiento fue precisamente Jada, quien señaló a través de un Twitter la falta de reconocimiento hacia las personas negras en la industria del cine.

"En los Oscars, la gente de color siempre es bienvenida para entregar premios... Incluso entretener, pero raramente somos reconocidos por nuestros logros artísticos. ¿Debería la gente de color dejar de participar en ellos? La gente solo puede tratarnos como nosotros lo permitamos", escribió.

Además, Will ya se había manifestado antes sobre el tema admitiendo que a pesar de que trabaja con los directores más reconocidos de Hollywood, a veces ha preferido rechazar papeles porque los considera ofensivos o racistas.

Como "Django sin cadenas", donde no concordó con Quentin Tarantino porque mientras el actor pretendía interpretar una historia de amor para los afroamericanos, el director esperaba retratar una venganza.

"Todo el mundo tiene prejuicios, pero el racismo suele ir acompañado de un sentimiento de superioridad de raza", dijo Smith.

Bofetada a periodista ucraniano

Hace 10 años durante la presentación de la película “Hombres de negro III”, Will abofeteó a un periodista ucraniano que estaba en la alfombra roja del evento, y que después de entrevistarlo lo abrazó e intentó darle un beso, le dio uno en la mejilla y luego intentaba darle otro, pero Will no sólo lo empujó, sino que también le propinó un golpe un poco menos agresivo que el que le dio a Rock en la ceremonia de los Oscar.

Tras el asombro de las acompañantes del actor, él se justificó diciendo que el periodista había intentado darle un beso en la boca, mientras que el comunicador quedó visiblemente apenado y se alejó.

