El conductor y experto en cine y televisión, Rafa Sarmiento, considera que se debería estar hablando de la salud mental, luego del incidente en el que Will Smith golpeó a Chris Rock durante la transmisión de los premios Oscar, este domingo.

Como cada año, Sarmiento, fue parte de los comentaristas del canal de paga TNT, y comparte su reflexión sobre el momento que más se ha comentado de esa noche.

"Repruebo la reacción, estuvo mal, va a haber una consecuencia y debe haberla. Pero más allá de eso podemos hablar un poco de qué motiva a una persona a prenderle fuego a la noche más importante de su carrera”, dice a EL UNIVERSAL.

"He leído las palabras micromachismo, patriarcado, macho herido, violento, ‘onvre’, egolatría… he leído las palabras patrones de conducta, reprobable, que se controle. Pero nadie está hablando de salud mental. Nadie habla de inteligencia emocional. ¿Por qué le prendes fuego a tu noche más importante?”, sentencia.

Este domingo 27 de marzo, durante la entrega de los premios de la Academia, el comediante Chris Rock tomó el micrófono para entregar un premio; antes de su intervención y como es común en la gala, hizo algunas bromas hacia los artistas ahí presentes, una de ellas fue dirigida a Jada Pinkett Smith, esposa de Will, refiriéndose a su cabeza rapada la cual es producto de la alopecia que sufre.

Tras las risas del público, Will subió al escenario y golpeó a Chris en la cara para después, ya en su lugar gritarle que no hablara de su esposa, esto utilizando una mala palabra.

Sobre las consecuencias que podrían venir para Will Smith, Rafa explica que tras el caso del productor Harvey Weinstein (acusado de abuso sexual), en 2017 se creó un código ético de los miembros de la Academia, al cual Smith faltó claramente. Pero más que quitarle el Oscar hace hincapié en, incluso, brindar ayuda a Smith.

"Supongo que le retirarán la membresía de la academia por unos años, se tiene que dejar un precedente. Quitarle el Oscar sería una locura, se premia el oficio cinematográfico y no la conducta, si eso es así se deberían devolver 428 estatuillas.

Creo que habría que separarlo de la AMPAS (Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas) pero también creo que deberían brindarle ayuda si acaso les importan sus miembros, su persona. De nuevo, la salud mental".

Así como Sarmiento considera que la polémica escena es una buena oportunidad para abrir la conversación sobre la salud mental, también analiza el papel que tiene la comedia en la actualidad y cómo también deberían de dejar de hacerse burlas hacia las enfermedades de las personas.

“Burlarte de la condición de alguien es muy ruin. Yo no sé cómo reaccionaría, no quiero pensar en el nivel de estrés al que estaba sometido. Creo que la comedia debe evolucionar a sitios más creativos. Cagarte en la enfermedad y condición de alguien ya no da risa, ya es el viejo pastelazo. Se puede ser irónico y hacer comedia negra irreverente sin cruzar la línea de la humillación”, apunta.

“Ser ácido y picante siempre dará un plus y hay que moverse por el límite pero no se debe cruzar. Es complicado pero tendremos que aprender de este tipo de experiencias”.

Así como Jada vivió un momento en el que de su condición se hizo una broma, Sarmiento recuerda que él como padre de un hijo dentro del espectro autista también ha experimentado con las miradas de la gente, de ahí que se cuestione él qué habría hecho ante una situación parecida.

“He visto reacciones de gente desagradada por los gritos de Iñaki de emoción. He aprendido a controlarme y explicarles, generalmente terminan avergonzados y es el común humano; primero juzgan y señalan, luego quizá, solo quizá, reflexionen algo. Jimena (Pérez, su esposa) me ha ayudado mucho a controlar más esa parte. Ella lo lleva genial, a mí me brota la parte instintiva del animal y no el racional. Quiero proteger a mi cachorro si se ve amenazado, pero aprendo en el camino”.

El conductor explica que él también pensó en un inicio que el golpe de Will se trataba de una broma, pero cuando escuchó los gritos y palabras del actor supo que no. Detalla que en el guión no estaba la comedia de Rock, la cual fue ad libitum.

“No venía ni marcado como ‘ítem’ que es cuando a veces presentan algo y no te revelan qué es pero al menos viene marcado. Fue decisión suya, la parte de presentar la categoría eso sí que venía en guión y prompter", explica.



mafa