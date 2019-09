Verónica Castro, sus últimos años en el escenario del escándalo

Desde que la actriz Verónica Castro decidió regresar a los escenarios teatrales después de 19 años de ausencia y de una década donde sólo hacía apariciones especiales en los medios, los problemas y escándalos parecen no dejar a la ojiverde, que remata una racha de tropiezos con el anuncio de su retiro.

El inicio de su caída, renuncia a "Mame"

Todo comenzó en 2014, cuando el productor Ricardo Quiroga se acerca a ella para ofrecerle el protagónico del musical "Mame", que en los 70 hicieran Silvia Pinal y Evangelina Elizondo. Tan emocionada estaba Verónica con el proyecto, que decidió dejar su vida de hogar y darle el sí a Quiroga quien aseguraba tener un montaje de primer nivel.

“Yo sé que no estoy en la misma forma que cuando hice "La mujer del año", pero estoy dando mi mejor esfuerzo, aunque ya pedí que no me pongan coreografías complicadas”, declaró la también conductora durante la conferencia de prensa para anunciar el estreno.

En junio del mismo año, tan sólo dos meses después de anunciarla como protagonista, Castro renuncia a esta obra y no da más explicaciones que un mensaje en Twitter: “No soy 'Mame' familia, no me presto a las mentiras, prefiero comer un taco de frijoles en la calle que permitir más mentiras y uso de personas”.

Detienen los aplausos

Dos años después es Fela Fábregas quien la trae de nuevo al teatro, con la obra "Aplauso, un musical para una estrella", para el cual la actriz se entregó a un mes y medio de extenuantes ensayos y promoción, para debutar el 29 de junio en el Teatro San Rafael, con gran éxito. Pero el gusto le duró a “La Vero” tan sólo dos meses, porque de manera abrupta la productora anunció el fin de la temporada para

el 9 de octubre, casi tres meses antes de lo prometido.

Aunque Fela aseguró haber ofrecido a Verónica Castro retomar la obra en el Teatro Manolo Fábregas, que se encontraba casi al final de su remodelación; pero recibió una negativa por parte de la actriz.

Castro en ese entonces dio otra versión, argumentado que la matriarca de la dinastía Sánchez Navarro era quien no estaba dispuesta a seguir con el montaje, porque ella le compraba los derechos para llevarla de gira y le pidió que se los cediera a Rubén Lara para poder continuar con el proyecto, pero Fábregas se negó.

“Estoy triste, molesta por la forma en que me ha tratado porque soy una persona muy correcta, me endulzó el oído con esta obra que tanto me gusta. Hace más de seis meses estamos trabajando en esto, teníamos apalabrado trabajar hasta diciembre y el viernes me llamó a su oficina y me dijo: terminan en 15 días. No vuelvo a trabajar con Fela”, expresó Verónica.

Corta las Flores de tajo

2018 fue el año en que Verónica Castro tuvo en sus manos el reto de hacer un personaje distinto a lo que acostumbra, a Virginia de la Mora, protagonista de la serie "La Casa de las Flores", una mujer de sociedad que descubre la infidelidad de su marido y la propiedad de un cabaret, cuyo nombre da título a la serie. Ésta fue un éxito en Netflix, que se habló de una segunda temporada casi de manera inmediata, pero para sorpresa de los fans, no incluía a la cantante de "Macumba".

“Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto, yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo!”, respondió escritor y director Manolo Caro al respecto a través de su cuenta de Twitter.

Entre los argumentos que Verónica dio, fue que Manolo le dijo que grabaría sólo unos capítulos, después que seguiría usando sólo su voz, y según ella esto fue algo que no le pareció y decidió dejar las cosas por la paz, dando carpetazo a este proyecto y asegurando estar bien con Caro.



Pequeña y grande ¿rivalidad?

Durante el primer programa de "Pequeños Gigantes", transmitido en marzo de 2019, Verónica casi renuncia al ver el sufrimiento de una niña al ser expulsada del concurso, quien no paraba de llorar y esto conmovió a la juez.

“A mí me pasó tantas veces. Hubo un maestro que hasta me corrió de la escuela porque me dijo que no servía para nada, estaba chiquita, se siente horrible, pero fue tanto mi coraje que dije: 'claro que puedo', entonces le eché ganas", dijo la actriz.

Aunque Alejandro Gou tenía planeado montar "Adorables enemigas" este años, teniendo a la mamá de Cristian Castro como protagonista, la también conductora declinó finalmente la invitación porque el productor quería a Lucía Méndez también en el elenco.

“Estamos muy viejitas las dos como para seguir peleando ¿cuál es el caso? Es ridículo. La están molestado a ella, me están molestando a mí y yo ya no tengo ganas de lidiar con nadie, no quiero tener problemas con nadie. No quiero seguir con ese asunto, quiero que la dejen en paz”, declaró Verónica Castro en una entrevista en el programa Ventaneando.

Una supuesta boda que termina en

La cereza del pastel se dio en julio de este año, durante un video en vivo que las conductoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade realizaban para sus fans, y fue ahí que Montse soltó la lengua y aseguró que su mejor amiga y expareja sentimental se había casado.

Los medios de comunicación no dejaron pasar el comentario y abordaron a Andrade que no le quedó de otra que aceptar lo que se dijo, a demás confesó que había contraído matrimonio de una manera simbólica con una mujer famosa, pero que por prudencia no revelaría el nombre, sin embargo, dpias después se dijo que había sido con Verónica Castro.

A pesar de que en varias ocasiones la conductora de programas como "Mala noche… ¡No!" y "Big Brother", desmintió a Andrade asegurando que al menos eso no había pasado, que ella no era lesbiana y le pedía a Yolanda que dejará de embarrarla en sus comentarios, ésta no ha quitado el dedo del renglón y ha dicho que podría dar a conocer fotos y videos que demuestran que la relación existió. Por todo esto y también por dicha polémica, al parecer ha agotado a Verónica, quien ha decidido anunciar su retiro de como actriz y conductora después de 53 años de carrera.

al