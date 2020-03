Vanessa Hudgens recibe críticas por declaración sobre Coronavirus

Vanessa Hudgens se ha vuelto el blanco de las críticas debido a su opinión acerca del Coronavirus, Covid-19.

La actriz realizó una transmisión en vivo a través de su perfil de Instagram y comentó que, independientemente del Coronavirus, las personas iban a morir en algún momento.

"Es un virus, lo entiendo. Pero incluso si la gente no lo tuviera, las personas van a morir, lo que es terrible".

Gente muriendo, personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, padres que no vieron sus hijos nacer, empleos y empresas en crisis, economía mundial colapsada, etc.

También lee: Paty Navidad asegura que el coronavirus se creó para control de masas

A través de redes sociales, los usuarios han mostrado su enojo con la cantante debido a su falta de sensibilidad en estos momentos e incluso han hecho referencia a lo que hace su rival en High School Musical, Sharpay (Ashley Tisdale), durante la cuarentena.



mientras vanessa hudgens dice que parecemos idiotas por austarnos y que aún así nos vamos a morir xq es algo inevitable, tenemos a la hermosa ahsley tisdale bailando we're all in this together para alegrarnos la cuarentena.. uds deciden a quien apoyar

pic.twitter.com/FUAPzui7rE

— (@liamsxcologne) March 17, 2020