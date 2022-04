Un filme encendió la chispa entre Ana de la Reguera y Alfonso Herrera

Ana de la Reguera y Alfonso Herrera ya no ocultan su relación amorosa y sin problema pasean por distintos lugares de la Ciudad de México como Coyoacán, en cuyo Centro Histórico caminan a la vista de todos.

A su paso levantan cierto interés, pero respetuosa, la gente no se les acerca para pedirles una foto. Ambos coincidieron en la más reciente película de Luis Estrada, director de “El infierno” y “La ley de Herodes”, y dicen que ahí fue donde se prendió la chispa entre ambos.



Ya no le hablen a Michelle Renaud de su ex Danilo

A Michelle Renaud ya no le gusta que le mencionen a su expareja Danilo Carrera, sobre todo si se trata de la controversia que se generó luego de que el actor declaró que en su viaje a Egipto causó sensación entre las mujeres por su galanura.

A pesar de que terminaron de forma amistosa, Renaud prefirió alejarse de los micrófonos cuando durante la presentación de la telenovela “La Herencia”, que ella protagoniza, fue cuestionada sobre el éxito que tuvo Danilo.

“Ay chicos, estamos en ‘La herencia’, ¿algo más sobre 'La herencia'?”, dijo mientras se alejaba. Además, en esta telenovela producida por Juan Osorio tendrá la oportunidad de mostrar su faceta como cantante con un tema musical.





Ivonne Montero zanja conversación sobre Aleida Núñez

Las cosas siguen tensas entre Ivonne Montero y Aleída Núñez, después de que casi se pelean en plena conferencia de prensa en donde hacían promoción de la obra de teatro “Amor de tres”, porque Ivonne habló mal con anterioridad de su compañera, tras haber sido coronada como "Reina del Mariachi", cuando a ella se lo habían ofrecido primero y los organizadores del evento la dejaron vestida y alborotada; ahora ya no quiere hablar del tema y mejor guarda silencio porque indica que lo que haga Aleida para ella no tiene importancia y no hablara más.

"Sin palabras, prefiero guardarme mi derecho de opinión, prefiero cerrar el tema, para mí no tiene importancia”, dice Ivonne.

