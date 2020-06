Thalía ve a la pandemia como una cinta de ciencia ficción

Thalía aseguró que, como madre y artista, la situación por el coronavirus es “muy alarmante” y relató que la crisis parece una película de ciencia ficción.

En una entrevista mediante un enlace de internet con el programa vespertino “De boca en boca”, del Canal 7 de la televisión de Costa Rica, y difundida ayer, Thalía afirmó que ante los rigores de la cuarentena y del aislamiento para enfrentar al Covid-19, “no hay como controlar horas, días, itinerarios… nada. ¡Imagínate para los niños!”.

“Es muy alarmante todo lo que estamos viviendo. Parecería que estuviéramos en una serie de Netflix o como si estuviéramos en una película de ciencia ficción. Pero es la realidad”, describió la artista, de 48 años.

“Entonces es difícil, muy estresante para uno lo que estamos viviendo porque no puedes controlarlo”, añadió en una plática desde Estados Unidos.

“Estamos dentro de casa todos tratando de entender lo que está pasando”, detalló.

Al aconsejar “paciencia” ante la enfermedad, contó que sus hijos—Sabrina Sakae, de 12, y Matthew Alejandro, de 8—están “encerrados, sin poder salir a hacer las cosas cotidianas con los chicos, salir al juego de futbol”.

“Eso ha sido número uno aquí en la casa para todos. Mucha gente dice… ¡que se acabe el 2020 ya, que se acabe por favor! Pero para mí ha sido una enseñanza, un aprendizaje”, subrayó.

Ante la cercanía de su cumpleaños, el próximo 26 de agosto, anunció que “creo que lo voy a pasar haciendo un ‘cupcake’ aquí en casa: un pastelito con mi clavel ahí… no sé”.



Nuevo disco

Thalía confirmó que, aprovechando los tiempos de la pandemia, decidió lanzar un disco dirigido a los niños, pero aclaró que su salida estaba planeada para finales de este año.

“Pensé que era el momento ideal de lanzar este disco, sobre todo que (los menores) no están en clases, que no están viendo a sus amiguitos, que realmente no pueden irse en bicicleta a pasear ni a la plaza siquiera con sus otros amigos. No se puede".

La cantante se mostró orgullosa de la participación de Sabrina y de Matthew en esa producción.

“Espectacular que mi hija también fuera parte de un par de canciones y que mi hijo también sembrara sus ideas en los videos, en lo que serían los personajes o lo que serían las historias de los videos o los mundos fantásticos de cada video”, narró.

“Son 15 canciones inéditas que compusimos hace como un año, canciones que tratan un poquito los miedos que ellos tienen, que tratan la empatía, que tratan un poco la alimentación, las visitas al doctor, que de pronto dan terror para los niños”, precisó.

