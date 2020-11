Tengo la conciencia tranquila: Lupita Jones tras disculparse por dichos contra Sofía Aragón

Inmediatamente después de arremeter verbalmente contra la modelo Sofía Aragón, Lupita Jones reflexionó y se arrepintió de generar una acción a partir de su ira.

La situación se propició luego de que Aragón acusara a la Miss Universo 1991 de no apoyarla económicamente cuando fue participante del concurso Mexicana Universal, que Jones lidera, así como destituirla como reina sin previo aviso.

En respuesta, la también actriz publicó un video frente a las concursantes actuales del certamen en el que se refirió de forma despectiva hacia Aragón y otras reinas de belleza que ha preparado. Hoy hizo una disculpa pública.

"Para mí es muy importante reconocer cuando te equivocas, me deje llevar por un momento de ira, de molestia porque lo que estaba escuchando me parecía completamente falto de verdad. Lo que más me molestó es que se insinuara que yo era una ratera", dijo Lupita Jones en entrevista con EL UNIVERSAL.

Tras su disculpa, que también dedicó a las participantes actuales por hacerlas parte, Jones asegura que está dispuesta a aclarar la situación personalmente con la modelo tapatía.

"No se ha dado un acercamiento, creo que sería muy positivo que sucediera, pero hasta el momento no ha pasado, la verdad es que yo sigo adelante con la producción de Mexicana Universal, tengo 31 chicas de las cuales soy responsable y tengo que velar para que su participación en el evento la sigan disfrutando".

No es la primera vez que la empresaria es blanco de acusaciones; en 2017 la modelo Denisse Franco la responsabilizó por no lograr calificar a Miss Universo y para el siguiente año fue juzgada por responder con comentarios ofensivos a quienes criticaron a su candidata de entonces, Andrea Toscano. Ante esto, Jones asegura que prefirió alejarse de las redes sociales.

"Tengo mi conciencia tranquila de que trato de hacer lo que está en mis manos para favorecer el desarrollo de las jóvenes mexicanas generando una plataforma que les da una ventana de expresión", afirmó.

"Para mí lo más valioso es todas esas chicas que yo veo triunfar a raíz de su participación en ese concurso, no estoy diciendo que su éxito me lo deban a mí, por supuesto que no, jamás me he querido colgar el éxito de nadie más, estoy muy consciente de que el éxito es de quien lo trabaja, pero lo que sí me da mucho gusto que el primer paso en sus carreras sea a través de estas plataformas".

El próximo 29 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición del concurso Mexicana Universal (antes conocido como Nuestra Belleza México). Será la primera vez que se transmita por la cadena de televisión Imagen, luego de que en marzo de este año anunciara su retiro de TV Azteca. Jones afirmó que aunque no ha firmado contrato para hacer más ediciones en el nuevo canal, la idea es colaborar por lo menos este y el próximo año.

"Con Azteca se terminó el contrato anticipadamente, estuvimos de acuerdo ambas partes y quedamos bien, finalmente fue un acuerdo mutuo porque no pudimos ponernos de acuerdo para salir adelante, pero quedamos bien", explicó.

vare/nv