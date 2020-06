Susana Zabaleta aclara que video para López-Gatell fue una broma

Luego de que se hizo viral un video en el que Susana Zabaleta mandó un mensaje a Hugo López-Gatell, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en el que le dijo que tenía toda su atención por “estimular sus funciones mentales superiores”, la actriz detalló que fue una broma, que lo hizo de manera sarcástica y que no lo hizo por buscarse publicidad ya que con su carrera no necesita ese tipo de atención.

“Era un chiste, era en respuesta a un mensaje que el doctor Gatell había mandado a una senadora hace tres días. Creo que se puede hacer crítica a través del sarcasmo y el humor, esa ha sido mi manera de ser en mas de 30 años de carrera, no me gusta la solemnidad activista, el humor ayuda a crear una reflexión más profunda. La gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esa es la libertad de expresión, hay gente que me mienta la madre y hay gente que no; agradezco que piensen distinto a mí”, detalló la actriz en entrevista con EL UNIVERSAL.

En el video que Susana publicó el miércoles por la noche se muestra sensual dirigiendo el mensaje al subsecretario, lo cual dijo no significa que quiera algo con el funcionario público.

Explicó que el clip fue hecho luego de una junta que tuvo con su manager y su hija, y que era una forma de chiste y aunque a muchos parece no haberles gustado, ella está en su derecho de publicarlo y no permitirá que le coarten su libertad de expresión.

“Me pareció una forma inteligente de responder, se me ha extrañado que no se puede entender el sarcasmo. Soy una artista y jamás pensé en ser activista, me choca la seriedad activista, al que no le guste, que no vea el video, como decía Larry, “por qué tengo que entrar yo a la cárcel por la libertad de expresión de todo el mundo”, perdón pero esta genial que la gente piense distinto a mí, de hecho mis grandes amigos piensan tan distinto a mi y eso me enamora de ellos”, detalló.

La también cantante explicó que pese a las críticas que ha recibido su video, no dejará de decir lo que ella desee, porque esa es la libertad de expresión que como mexicana tiene, y lo seguirá haciendo, pues detalló que sin libertad los artistas no existen.

“Ahora la gente quiere que pienses igual que ellos, así que les digo, si nos les gusta mi video, no lo vean. Pensar en dejar de hacer algo por una crítica, sería dejar ser yo misma y dejar de lado la libertad de expresión. No importa si soy priista, panista, morenista, yo no quiero y no voy a dejar que México deje de tener libertad de expresión”, expresó.

Zabaleta detalló que seguir expresando lo que correcto e incorrecto sobre lo que ocurre en el país no tiene que ver con querer llamar la atención, lo hace porque desea un país más libre y seguro para sus hijos y es por ello que nunca se callará.

“Es por nuestros hijos, por los que vienen, no es por nosotros, la gente dice que me quise hacer publicidad, yo no necesito ninguna publicidad, lo único que necesito es que exista la libertad de expresión porque mis hijos van a formar parte de este méxico y van a trabajar en este ambiente, los dos han decidido ser artistas y si ningún artista tiene libertad de expresión se convierte en nada, no existe un artista sin libertad de expresión, déjenme seguir luchando por ellos, porque mi carrera ya está hecha”, añadió.

