Salma Hayek manda hechizo de empatía a Donald Trump en Halloween

Salma Hayek celebró Halloween con un deseo muy específico que compartió a través de su cuenta de Instagram, desde donde lanzó un hechizo al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

La actriz mexicana apeló a la empatía y no al odio con este mensaje:

"Este Halloween quiero poner un hechizo de empatía en vez de odio. Esto incluye cualquier cabeza de calabaza que quiera construir un muro".

En la instantánea, Hayek aparece sentada sobre una enorme calabaza; aunque muchos de sus seguidores aplaudieron el mensaje, algunos criticaron que sólo se vea lo malo de la administración de Trump.

"No es bueno, Salma, es nuestro presidente. Puede que no nos guste y no dure para siempre, pero debemos tener un poco de respeto. Te amo y adoro, pero también tenemos que mirar los aspectos positivos, no solo los negativos", escribió un cibernauta.

Cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, la mexicana aseguró que el famoso muro no se iba a construir, y que además sus días como máximo mandatario en el país estaban contados.

También lee: Salma Hayek: Trump no construirá el muro y sus días están contados

Salma y Trump ya se conocían desde antes de que él ganara las elecciones presidenciales en 2017; en aque año, durante una entrevista con Trevor Noah en “The Daily Show”, la actriz detalló cuando Donald Trump quiso salir con ella, pese a que tenía novio.

También lee: Salma Hayek recuerda cuando Trump quiso salir con ella

Recientemente Hayek dio de qué hablar con un par de fotografías en las que presumió de sus curvas en bikini.

También lee: Salma Hayek se equivoca, pero presume tortuga y cuerpazo en bikini

rad