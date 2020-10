Roberto Palazuelos y otros personajes que han causado polémica por sus Honoris Causa

En días recientes, el actor y empresario Roberto Palazuelos fue reconocido como Doctor Honoris Causa por sus aportes a la actuación y dirección cinematográfica.

El orgulloso empresario, quien además de protagonizar su propio reality “Palazuelos mi rey” también ha participado en diversas telenovelas y es dueño de una cadena hotelera, posó con toga y birrete al lado de su título en las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

El documento, que le entregó el Colegio Internacional de Profesionistas C&C, destaca la ética profesional de “El Diamante Negro” por poner en alto el nombre de México con su labor en el espectáculo.



Según la Encyclopedia Britannica, los Honoris Causa son distinciones que otorgan universidades y otras instituciones educativas para reconocer la excelencia sin necesidad de logros académicos. Es así que existen Doctorados Honoris Causa en áreas como humanidades, literatura o leyes.

La locución latina honoris causa significa “por causa de honor” por lo que representa un alto honor para las personas selectas que lo reciben; por lo general, los acreedores a dicho reconocimiento suelen ser científicos, investigadores, pensadores, o artistas de alto prestigio.

Un Doctorado Honoris Causa se entrega durante una ceremonia de investidura que incluye diferentes símbolos de honor y sabiduría como son el birrete, el anillo, los guantes y el libro.

No obstante, en ocasiones, los Honoris Causa se ven devaluados cuando instituciones de poco prestigio los entregan a figuras que no corresponden con la definición de quien debería recibirlos, mermando así la importancia de dicho reconocimiento. Incluso, se ha llegado a hablar de instituciones educativas que otorgan esta distinción a figuras cuestionables buscando el impacto mediático o que incluso llegan a venderlas a cambio de “donaciones”.

“El Diamante Negro” no es el único famoso que ha recibido un Doctorado Honoris Causa. He aquí algunos de los casos más polémicos cuando se trata de este prestigioso reconocimiento.

Tatiana

En 2019, el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia otorgó el título de Doctor Honoris Causa a “La reina de los niños”.



En reconocimiento a la trayectoria de “un gran ser humano, conforme a los principios, acciones estatutarias y reglamento de nuestro Claustro Doctoral”, el Instituto reconoció a la cantante Tatiana Palacios Chapa, quien afirmó “Yo creo que me lo dan también por ser como soy, por lo que he hecho a lo largo de mi carrera y también como ser humano que siempre he estado preocupada por lo que pasa en la humanidad, en el mundo, con la niñez y por mis campañas sociales; siempre las voy a seguir haciendo.”

Cabe destacar que en aquella ocasión, hubo un gran revuelo porque diversos medios publicaron que había sido la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien le había entregado la prestigiosa distinción a la cantante. La confusión surgió porque la ceremonia de investidura se había llevado a cabo en las instalaciones de la UNAM y la Máxima Casa de Estudios aclaró en sus redes sociales que ninguna de sus entidades académicas había otorgado el título a la cantante.



Laura Bozzo

También el año pasado, dos instituciones académicas otorgaron el doctorado Honoris Causa a una de las famosas peruanas más controversiales: Laura Bozzo.

La polémica creció cuando se supo que la ceremonia de investidura había sido realizada en uno de los salones del Congreso de la Ciudad de México, por lo que el órgano legislativo tuvo que deslindarse del acto.

La conductora publicó en su cuenta de Twitter fotografías con los diputados Nazario Norberto Sánchez y Eduardo Santillán, de MORENA, quienes también recibieron el doctorado Honoris Causa del Claustro Académico Universitario.



“Yo solamente quiero decir que este doctorado no es para Laura Bozzo. Este doctorado es para todas las mujeres más humildes de nuestros países que me enseñaron a ser guerrera, a ser luchadora, a salir adelante,” dijo Laura Bozzo y agregó que tras sufrir injusticias y persecución de políticos, sólo le quedaba agradecer este tipo de reconocimientos a su trayectoria en defensa de la mujer y contra la trata de personas.

Jaime Maussan

En 2016, el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia otorgó el doctorado Honoris Causa a Jaime Maussan en reconocimientos a su importante trayectoria.

El famoso investigador del llamado fenómeno OVNI dijo entonces que su objetivo ha sido mover la inteligencia de las personas para lograr cambios en beneficio del país y no sólo informar, dado que también es periodista.

Carlos Trejo

También en 2016, la misma institución, el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, condecoró al cazafantasmas Carlos Trejo.



El investigador de lo paranormal recibió el nombramiento en reconocimiento por sus investigaciones, hecho que muchos tomaron a broma por considerar que sus aportaciones a la sociedad no corresponden a las que se esperan de un Doctor Honoris Causa.

Kanye West

En medio de reclamos, el músico estadounidense Kanye West recibió la prestigiosa distinción por parte del Instituto de Arte de Chicago en 2015.



Dr. Kanye West!!!!!!! I'm so proud of you baby & I know your mom would be so proud too!!!! pic.twitter.com/dgcj3uUVvq

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 11, 2015