Priyanka Chopra celebra a Nick Jonas con video conmovedor

En el cumpleaños número 27 del menor de los hermanos Jonas, Nick, su esposa Priyanka Chopra conmemoro su día con un pequeño video que muestra momentos que han vivido durante su relación.

En el clip se puede ver a Nick y a Priyanka muy contentos durante su boda, cocinando, bailando y en varios de los eventos a los que han sido invitados.

“Luz de mi vida. Cada día contigo es mejor que el anterior. Tú te mereces toda la felicidad del mundo. Gracias por convertirte en el hombre más generoso y amoroso que he conocido. Gracias por ser mío. Feliz cumpleaños Jaan Te amo”.



La pareja ha mencionado en más de una ocasión que quieren tener hijos, pero que será en otro momento pues consideran que no es el adecuado.

Para demostrar la buena relación que llevan en su matrimonio, Chopra se disculpó por dejar solo a su cónyuge durante los MTV Video Music Awards donde los hermanos ganaron el premio a la “Mejor Canción Pop” con “Sucker”, pero ella se encontraba enferma.



“Se suponía que sería algo divertido. Creo que Nick se sentía mal porque él estaba ahí y yo no me sentía bien” dijo la intérprete de “Exotic” a Entertainment Tonight. Ahora con el video que compartió queda más que claro que no están atravesando un mal momento, sino todo lo contrario.

Nick Jonas también recibió felicitaciones de sus hermanos. Joe mostró una galería de imágenes en sus redes sociales que él considera sus favoritas al lado de su hermano menor.



Por su parte, Kevin le dedicó una publicación en donde se ve al par de hermanos en alguno de sus conciertos, en la descripción le desea un día lleno de amor.



