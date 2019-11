Para Leonardo DiCaprio, fue un honor conocer a Greta Thunberg

Leonardo DiCaprio compartió su sentir tras haber conocido a la activista sueca Greta Thunberg, a través de su cuenta de Instagram, el actor expresó que fue un honor poder charlar con la joven sueca de 16 años.

DiCaprio, comprometido con las causas a favor del medio ambiente y para combatir el cambio climático, posteó un par de fotografías con Greta y confesó que espera que los líderes del mundo recuerden las palabras de Thunberg en tiempos tan difíciles como estos.

El estadounidense señaló que ambos se comprometieron en apoyarse mutuamente en sus proyectos de lucha contra el cambio climático.

“Hay pocas veces en la historia humana en las que las voces se amplifican en momentos tan cruciales y de formas tan transformadoras. Greta Thunberg se ha convertido en una líder de nuestro tiempo, y la historia nos juzgará por lo que estamos haciendo hoy para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar del mismo planeta habitable que tenemos dado por sentado. Espero que el mensaje de Greta resuene con los líderes del mundo como un recordatorio de que el tiempo de inacción ha terminado. Es gracias a Greta y a los jóvenes activistas de todo el mundo por lo que soy optimista. El futuro. Fue un honor pasar tiempo con Greta y ella y yo estamos comprometidos a apoyarnos mutuamente, con la esperanza de asegurar un futuro mejor para nuestro planeta”, se lee.

Hace unos días Greta Thunberg rechazó el premio medioambiental del Consejo Nórdico en protesta por la falta de acción contra la crisis climática.

Impulsora del movimiento "FridaysForFuture" (Viernes por el Futuro), fue distinguida por dar "nueva vida" al debate sobre el medio ambiente y el clima e inspirar a millones de personas a exigir acciones concretas a los gobiernos.

"Me encuentro de viaje por California, por eso no puedo estar presente. Agradezco al Consejo Nórdico esta distinción, es un gran honor, pero el movimiento climático no necesita más premios, sino que los mandatarios y políticos escuchen a la ciencia", dijo en un mensaje leído en la gala anual de este organismo en Estocolmo.

La adolescente sueca de 16 años estuvo representada por Isabelle y Sophia Axelsson, de la sección sueca de "FridaysForFuture", encargadas de rechazar en su nombre el galardón, dotado con 350.000 coronas danesas (46.848 euros).

"Pertenecemos a los países que más pueden hacer, pero casi no hacen nada. Así que hasta que no empiecen a actuar de acuerdo con lo que exige la ciencia, yo y FridaysforFuture Suecia escogemos no aceptar el premio medioambiental del Consejo Nórdico", señaló.

El Consejo Nórdico está formado por Islandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, además de los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe, y de Åland (Finlandia).

Thunberg comenzó en septiembre de 2018 una huelga escolar frente al Parlamento sueco para pedir medidas contra el cambio climático, que inspiró un movimiento global y que la ha llevado a ser recibida por líderes mundiales y a intervenir en conferencias de alto nivel.

La adolescente sueca abrió en verano un período sabático para viajar a América y poder participar en la cumbre del clima que se celebró el mes pasado en la sede de la ONU en Nueva York, así como en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que acogerá Chile en diciembre.

Su rechazo a viajar en avión para evitar emisiones contaminantes hizo que cruzara el Atlántico en un velero y que utilice autobuses y trenes para desplazarse por el continente americano.

Greta Thunberg fue distinguida recientemente con el denominado Nobel Alternativo que entrega la fundación sueca Right Livelihood Award y estaba nominada al Nobel de la Paz de este año, que recayó en el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, por su iniciativa para resolver el conflicto fronterizo entre su país y Eritrea.

