No solo Kanye West, Paris Hilton quiere ser presidenta de EU

Luego de que Kanye West se volviera tendencia por mostrar su deseo de ser presidente de Estados Unidos, ahora es Paris Hilton la que siguió los pasos del rapero en su intención de ir por la Casa Blanca.

A través de su cuenta de Twitter, la empresaria escribió el mensaje "Paris para presidente" junto a un emoji con la bandera estadounidense, lo cual ha acumulado miles de me gusta y que hacen ver que no sería una desconocida en la cotienda.

Lo que sí dejó claro el mensaje es que no sería completamente bien recibida, pues dividió las opiniones de los internautas, ya que además los que le dieron su corazón para dar cuenta que les encanta la idea, algunos otros lo tomaron con gracia o consideran que esto podría volverse realidad, lo cual no les agrada.

PARIS FOR PRESIDENT

Horas más tarde, la también cantante subió una foto en donde se le puede ver junto a la Casa Blanca, pero pintada de color rosa. La imagen la acompañó con el mensaje "Me gusta el sonido de esto" y el hashtag #MakeAmericaHotAgain, el cual es una referencia a la frase que usó el actual presidente Donald Trump durante las pasadas elecciones y que se ha vuelto una bandera con la que ha querido investir su mandato.

La imagen lleva más de mil reacciones y, a diferencia del primer tweet, varios de sus seguidores la apoyaron y dieron a entender que ella sería mejor opción que el intérprete de "Flashing Lights".

Lee más: Me postulo para presidente de los Estados Unidos: Kanye West

"Sigue siendo mejor que Kanye", escribió la usuaria Mica.

Still better than Kanye

— Mica (@AccioTolkien) July 5, 2020