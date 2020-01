Ninel Conde sorprende por su apariencia y la confuden con Lyn May

Ninel Conde es una de las actrices consentidas en redes sociales y es que sus seguidores siempre fieles le han aplaudido las fotos que sube de sus fines de semana en alguna playa y siempre en bikini, hasta sus proyectos de trabajo que anuncia, sin embargo en esta ocasión dio de qué hablar luego de que subiera un video en Twitter donde su aspecto es totalmente diferente y algunos la han confundido con Lyn May.

La actriz "En tierra salvajes" y "Rebelde" dejó a mucho con el ojo cuadrado al subir un video en donde su imagen es totalmente diferente a la que se le conoce, y es que tras anunciar que estaría como invitada toda una semana en un programa de televisión, Ninel Conde no se salvó que la criticara la gente al verla con algunos arreglos que se hizo en el rostro y que por ello se le comparó con la vedette.

No mamen lyn may rejuvenecido .... Haaaaaaa no es la p... de Ninel Conde con un chin... de botox la inseguridad personal está ca... en esta vieja https://t.co/tuA08C722B

— Dr. Hater (@blackdoctor911) January 25, 2020