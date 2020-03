Niegan prueba de coronavirus a Sugey Ábrego y la declaran sospechosa

Molesta y a punto del llanto, es como la actriz y conductora Sugey Ábrego denunció la negativa del personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de realizarle una prueba para detectar Covid-19 y aún así declararla como sospechosa de coronavirus.

“Le dije ‘doctora estoy grabando, sólo tengo tos seca, no tengo fiebre, por favor hágame la prueba’, y su respuesta fue así: ‘estamos en tercer mundo, no hay pruebas’", compartió Ábrego antes de alterarse.

La conductora explicó que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) cesó actividades, porque una socia resultó positiva en coronavirus, pero supo que era portadora hasta que salió del país. Entonces por prevención acudió al INER porque tenía 15 días con un cuadro de asma.

“Llegué a la una de la tarde y solamente que menciones que tuviste contacto con alguien (afectado) te reciben, sino te dicen ‘vete con tu doctor particular’ para que tú pagues. Son las cuatro y media de la tarde, he esperado casi cinco horas, sólo hay dos doctoras que entiendo estén cansadas y hartas, pero sólo le di estos síntomas y me dio este papel que dice ‘sospechosa de COVID’”, dijo Sugey.

Explicó que por ese diagnóstico sin comprobar, ahora tendrá que estar en cuarentena y por lo tanto dejará de trabajar, porque no quiere ser una inconsciente y arriesgar a sus compañeros y sus familias.

“Díganme si no es una irresponsabilidad que nuestro presidente no haya cerrado los vuelos, que no haya puesto las medidas necesarias y vengan y nos contaminen”.

Visiblemente enojada, Sugey Ábrego expresó que está epidemia sólo se controlará con las acciones de empresas socialmente responsables, que les dicen a sus empleados quédense en casa.

“Pero que te den una hoja sin hacerte una prueba diciendo, 'Eres sospechosa de COVID', nada más porque te duele la garganta, es una irresponsabilidad total. Y claro que voy a acatar las órdenes, porque me preocupa muchísimo contaminar a mis compañeros que tienen hijos, a mis compañeros actores que tienen más de 60 años; pero que yo, que pago mis impuestos, no tenga derecho a una prueba, es absurdo y no merecemos esto".

Ella aseguró que no tiene COVID-19 porque se siente bien, pero por el papel que le dieron se quedará en casa y pidió que quien no tuviera que salir se quedará en casa.

